Figura de Alajuelense llora la pérdida de uno de sus seres queridos más cercanos

Deportista hizo el anuncio a través de sus redes sociales

Por Yenci Aguilar Arroyo
Paula Coto marcó el segundo gol de Liga Deportiva Alajuelense ante Moravia. Gabriela Guillén le aplaude.
La jugadora de Alajuelense Paula Coto llora el fallecimiento de su abuelito. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Una de las figuras de Alajuelense femenino llora la pérdida de una de sus personas más cercanas.

Se trata de la defensa Paula Coto, quien informó en sus redes sociales sobre el fallecimiento de su abuelo, don Jorge Enrique Coto Ramos, más conocido como Henry.

“Que tu camino sea sereno abuelo, que encuentres allá la paz que mereces. Aquí seguiremos amándote siempre”, destacó la futbolista en una historia de Instagram.

Paula compartió una esquela, con detalles del funeral de don Henry, que serán este martes por la tarde. Desde La Teja le enviamos un abrazo.

La jugadora de Alajuelense Paula Coto lamentó la pérdida de su abuelito. Instagram Paula Coto.
La jugadora de Alajuelense Paula Coto lamentó la pérdida de su abuelito. Instagram Paula Coto. (Instagram Paula Coto. /Instagram Paula Coto.)
Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

