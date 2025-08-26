Figura de Alajuelense llora la pérdida de uno de sus seres queridos más cercanos

La jugadora de Alajuelense Paula Coto llora el fallecimiento de su abuelito. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Una de las figuras de Alajuelense femenino llora la pérdida de una de sus personas más cercanas.

Se trata de la defensa Paula Coto, quien informó en sus redes sociales sobre el fallecimiento de su abuelo, don Jorge Enrique Coto Ramos, más conocido como Henry.

“Que tu camino sea sereno abuelo, que encuentres allá la paz que mereces. Aquí seguiremos amándote siempre”, destacó la futbolista en una historia de Instagram.

Paula compartió una esquela, con detalles del funeral de don Henry, que serán este martes por la tarde. Desde La Teja le enviamos un abrazo.

