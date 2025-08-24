Alajuelense y Saprissa fueron las grandes ganadoras de la fecha en el fútbol femenino

Viviana Chinchilla (centro) marcó el único gol para Alajuelense. (Alajuelense/Alajuelense)

Alajuelense y Saprissa fueron las grandes ganadoras de la jornada cinco del fútbol femenino de la primera división, ya que aprovecharon para consolidarse y escalar posiciones en la tabla.

Las manudas ganaron 1-0 a Chorotega en un partido bien apretado en el estadio Morera Soto, en el que la única anotación llegó a los 11 minutos por medio de Viviana Chinchilla.

Con este resultado, las manudas se consolidan en el liderato de la tabla con 13 puntos.

El equipo pampero llegó con ímpetu y ganas a visitar a las octacampeones y dieron un juego bastante aceptable, pese a las grandes diferencias entre ambos equipos.

Las moradas, por su parte, derrotaron 2-0 al Municipal Pococí en el estadio Ebal Rodríguez, en Guápiles, en un partido que se les complicó más de la cuenta, pero en la Saprihora lo lograron rescatar con un doblete de Katherine Alvarado a los 85 y 92 minutos.

Gracias a la pellejada victoria, el Monstruo llegó a 11 puntos y se colocó segundo en la clasificación, tras aprovechar que dos rivales directos en la lucha por la clasificación como lo son Sporting y Dimas empataron a uno a uno este sábado.

El encuentro en el estadio Nicolás Masís arrancó con el tempranero tanto de Keyla Herrera, a las 2 minutos, para Dimas, pero Fernanda Chavarría empató a los 33 para las albinegras. Con ese marcador Sporting se quedó con diez puntos y Dimas es cuarto con nueve.

La jornada se cerró este domingo a las 3 p.m., en el estadio Luis “Pipilo” Umaña, en Moravia, en el que las locales empataron 0-0 ante el Herediano, ambos clubes siguen sin ganar, tras su regreso a la máxima categoría.

Las florenses son quintas con tres puntos, mientras que Chorotega es sexto, Pococí, sétimo y Moravia octavo, aunque tienen dos puntos cada uno de los últmos tres equipos, el gol diferencia de -5, -7 y -11 respectivamente las mantienen en ese orden.