Jugadora de Alajuelense protagoniza polémica por lo que hizo ante el América por Concacaf

Gabriela Guillén de Alajuelense en el ojo del huracán por supuesto jalonazo de cabello. Captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

La jugadora de Alajuelense Gabriela Guillén está en el ojo del huracán por una acción que cometió el miércoles en la noche, durante el juego contra el América de México, por la Copa de Campeones W de Concacaf.

El encuentro entre las leonas y las aztecas cerró con empate 0-0. Al cierre del primer tiempo, Guillén corría para quitarle la pelota a la delantera Scarlett Camberos y dentro del área hubo un jalonazo de la tica.

La acción se dio al cierre del primer tiempo. Captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

La delantera gringo-mexicana del América reclamó la falta y alegó que supuestamente, Gabriela le jaló el pelo. En las tomas de ESPN se apreció que hubo un jalonazo de la camisa y no se aprecia con claridad, si la defensora liguista le agarra el cabello a la rival.

La jugadora del América se tocaba el pelo, reclamaba que se lo habían jalado y la cosa se puso color de hormiga, pero la árbitra guatemalteca Dilia Bradley se limitó a sacarle la tarjeta amarilla a la costarricense.