Figura de Saprissa aceptaría llegar a la pista de Mira quién baila

David Guzmán abrió la puerta a una posible participación en Mira quién baila, luego de ir con su familia a la octava gala del programa, este domingo.

El volante de Saprissa tuvo una jornada que comenzó con el gol que le dio el liderato a los morados en el torneo de Apertura y terminó con una propuesta muy distinta a las que acostumbra a recibir en una cancha.

Después del partido, el número ocho asistió al concurso para apoyar a Jazmín Salas, amiga de la familia y esposa de Christian Bolaños, con quien compartió durante muchos años en el cuadro tibaseño.

El volante visitó Mira quién baila después de marcar el gol que le dio el liderato a Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Su hija dio pie a la propuesta

Tras finalizar la gala, el futbolista, su esposa Stacy Montero y su familia fueron entrevistados en Mira quién habla.

Durante la conversación, su hija contó que le encanta el baile. Cuando le preguntaron si le gustaría ver a sus padres en la pista, respondió que sí.

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La respuesta dejó servido el momento para consultarles a ambos si se animarían a participar. Guzmán fue claro sobre lo que podría llevarlo a aceptar el reto.

“Diay, por la familia lo hago”, expresó.

Montero también respondió afirmativamente, por lo que ambos dejaron abierta la posibilidad de mostrar sus habilidades para el baile.

Más nervios que en un estadio

David Guzmán asistió con su familia a la octava gala de Mira quién baila para apoyar a Jazmín Salas. (Captura/Captura)

El mediocampista aseguró que está contento con su presente y con el liderato de Saprissa, pero reconoció que estar en el ambiente del programa le provocó más nervios que estar en un estadio.

Por ahora, sus respuestas quedaron como una muestra de disposición, sin que exista una participación confirmada. Sin embargo, tanto el volante como su esposa se mostraron anuentes a una eventual invitación, ya sea para una gala o una próxima temporada.