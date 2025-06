Figura del Real Madrid está en veremos para su debut en el Mundial de Clubes

El Real Madrid se estrenará este miércoles en el Mundial de Clubes, que se juega en Estados Unidos, ante el Al Hilal saudí, en el que será el primer partido oficial bajo la dirección de Xabi Alonso.

Eliminado en los cuartos de final de la Champions League ante el Arsenal, y derrotado en todos sus duelos frente al FC Barcelona, el Real Madrid puso fin al ciclo de Carlo Ancelotti - nuevo seleccionador de Brasil - y apostó por Xabi Alonso, procedente del Bayer Leverkusen, para reconducir el rumbo.

En Estados Unidos, el foco estará puesto en él. Se analizarán sus decisiones tácticas, su gestión de una plantilla llena de estrellas, como Kylian Mbappé o Vinícius Jr, y su capacidad para exigir compromiso a unos jugadores agotados tras una larga temporada.

El astro francés es duda para el debut por un cuadro febril, según indicó el nuevo técnico madridista.

“Kilian se encontraba por la mañana algo mejor, pero no suficientemente bien, entonces era mejor casi que ni saliera a entrenar porque hace mucho calor, y ver un poco con la evolución de cómo se encuentra”, señaló.

Alonso tiene poco margen para el error. El club le abrió los brazos, entusiasta, con el recuerdo no muy lejano de cuando impartía clases de fútbol desde el centro del campo merengue.

Pero su directiva y su afición no perdonan muchos tropiezos y, de seguro, lo criticarán si no cumple con las expectativas.

Para su estreno, Alonso contará con el joven central español Dean Huijsen y el lateral inglés Trent Alexander-Arnold, dos refuerzos importantes en una defensa lastrada por numerosas lesiones esta temporada.

La jornada: Manchester City vs Wydad Casablanca; 10 a.m.; Real Madrid vs Al Hilal: 1 p.m.; Pachuca vs Salzburg: 4 p.m.; Al-Ain vs Juventus: 7 p.m.