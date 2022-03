Filazo de Luis Fernando Suárez a Manfred Ugalde reabre debate sobre renuncia a la selección

El delantero Manfred Ugalde (derecha) jugó contra la selección de Panamá, en el inicio de la eliminatoria hacia Catar, el 2 de setiembre pasado. AFP. (ROGELIO FIGUEROA/AFP)

La decisión del delantero Manfred Ugalde de no jugar con la selección nacional, mientras esté como técnico el colombiano Luis Fernando Suárez revivió este domingo en momentos en que la Sele pulsea las clasificación al Mundial de Catar, por la vía del repechaje.

Al finalizar la mejenga ante El Salvador, que la Sele ganó 2-1, Suárez le volvió a echar sal a la herida, al tirarle un filazo al jugador del Twente de Holanda, pero sin mencionarlo, pues al buen entendedor, pocas palabras. El colombiano les agradeció a los jugadores que se han puesto la camiseta durante la eliminatoria y de inmediato se abrió de nuevo el debate sobre si el chamaco está bien asesorado.

“Una sola palabra: trabajo. Trabajo bien hecho, colaboración excelsa de Unafut, un apoyo incondicional de la federación, después una disposición anímica y gran carácter de jugadores. Nunca nadie renunció a esto, solo un jugador (refiriéndose a Ugalde). Creo que lo más importante es que ellos querían hacer esto por el país”, disparó el cafetero.

“Creo que se precipitó en la decisión, siento que no lo pensó bien, fue una decisión equívocada”. Daniel Quirós, periodista.

El chamaco pierde

El periodista de Deportes Monumental, Alex Mazón manifestó que las palabras que usó el entrenador hacia Manfred fueron muy feas, pero en su criterio el muchacho debería hacer borrón y cuenta nueva y reintegrarse a la nacional.

“Primero pensé que lo que hizo era por inmadurez, pero ha pasado el tiempo y él sabe las consecuencias que conllevan su actitud.

“Él pudo haber reflexionado, uno ha hablado con gente que está ahí y que intercedieron (sin dar nombres) y dicen que ya no lo intentarán más, porque el muchacho no quiere y quien no quiere, que no se monte al bus”, afirmó.

El técnico de la nacional, Luis Fernando Suárez le tiró a Manfred el domingo anterior. Prensa Fedefútbol. (Federación Costarricense de Fútbol)

Mazón considera que el que más pierde en este momento es Ugalde.

“Pienso que pierde más él, porque la experiencia de estar en estos juegos lo van formando, es un muchacho muy joven, así que es él quien pierde, tampoco es que a la selección le sobran jugadores de sus características, pero si se pone todo en una balanza, el más perjudicado es él.

Similar criterio tiene el periodista Daniel Quirós, de Teletica Deportes.

[ Rodolfo Villalobos sobre Manfred Ugalde: “El que pierde es él” ]

“Creo que se precipitó en la decisión, siento que no lo pensó bien, fue una decisión equívocada. Me parece que en esto se denota falta de experiencia y que está mal asesorado por quienes lo rodean”; destacó Quirós.

Quirós añadió que el jugador debe ser consciente de que en este momento no sería tomado en cuenta para ir a la Copa del Mundo.

“Si llegamos al Mundial creo que no estaría en los planes del entrenador, sobre todo por lo que él dijo. Creo que más adelante debería ofrecer disculpas a la selección y a la federación porque creo que la decisión que tomó no fue la correcta”, mencionó.

Freddy León, vecino de Santo Domingo de Heredia cree que Manfred está joven y que en el grupo debe primar el respeto, pues según él, Suárez se equivocó al exponer al jugador.

“Estos partidos para muchos son una vitrina, él ya está afuera, entonces deberá demostrar sus capacidades no estando en la selección”, explicó.

Para Federico Umaña, un aficionado de San Joaquín de Flores, ambas partes se ven perjudicadas con esta situación.

“Manfred está mal asesorado por su representante, que ya es una persona polémica. Además, en su momento el técnico Suárez lo irrespetó y lo usó como chivo expiatorio para justificar algo que la Selección no tiene, poco juego ofensivo, poca creación de oportunidades de gol.

“Manfred está intentando hacer su carrera en una liga competitiva. Nosotros no tenemos un jugador con el corte ofensivo de Manfred”, comentó.

La Teja intentó comunicarse con el representante de Ugalde, Kurt Morsink, pero no respondió nuestras llamadas.