Rodolfo Villalobos sobre Manfred Ugalde: “El que pierde es él”

El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos dijo que le dolía la actitud del delantero Manfred Ugalde. Mayela López. (Mayela Lopez)

El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, opina que quien pierde más con no estar en la Sele es Manfred Ugalde, no la Tricolor.

En el programa 120 minutos, de radio Monumental, Villalobos habló del joven exsaprissista, de Cristian Gamboa y de Christian Bolaños.

De Gamboa dijo que decidió no venir a los partidos contra Panamá, México y Jamaica para no poner en riesgo su salud.

Afirmó que Gamboa siempre levantó la mano cuando se le necesitó y dio el máximo con la Tricolor, pero que ahora debe cuidarse.

“Hoy está jugando de titular en Alemania, ha logrado estabilidad deportiva y de salud, tiene una lesión en su cadera que debe cuidar. Debe tener tratamientos, entrenamientos diferenciales, terapia y se tiene que cuidar mucho y ante una situación de venir acá (con) trabajos de intensidad, viajes y tres partidos encima... Él conversó con el técnico y le explicó las razones”, dijo.

“Él decidió no venir”

Otro de los jugadores de los que habló Villalobos fue Manfred Ugalde, quien decidió no jugar con la Sele mientras el técnico sea Luis Fernando Suárez.

A Ugalde no le gustaron declaraciones que dio el entrenador sobre su desempeño en el juego contra Panamá del 2 de setiembre del 2021.

“Él (Manfred) decidió no venir, esta selección es de la gente que quiere defender la camiseta. Aquí no se gana salarios, los jugadores están concentrados, es un tema de amor a la camiseta”, dijo Villalobos ayer.

‘’A Manfred se le fue la mano, está muy mal asesorado. Decirle no a la selección nacional no es normal, pero aquí vendrá el que quiere defender la camiseta, el que quiere ir a Catar. Más que enojo me duele, porque el que está perdiendo es él al perderse partidos de clase A”, añadió.

Villalobos también opinó sobre la no convocatoria de Christian Bolaños en vista de que hay aficionados que piensan que se le cobró haber dicho meses atrás que la selección era manejada como una pulpería.

“Bolaños es un jugador histórico, me une una buena amistad con él, me parece un gran jugador, pero en este momento el técnico considera que para el puesto en el que juega Bolaños no lo ocupa.

“Pero no tiene nada que ver con lo que dijo; así es Bola, no es la primera vez que se le salen este tipo de cosas, pero no tiene la puerta cerrada. para los demás juegos, si se le ocupa aquí va a estar”, afirmó.