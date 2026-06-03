Finales NBA: ¿A qué hora y en dónde ver el primer juego entre San Antonio Spurs y New York Knicks?

La mesa está servida y todo está listo para que los amantes del baloncesto disfruten de las finales de la NBA; la serie que marcará el cierre de la temporada 2025-2026.

Este miércoles se llevará a cabo el primer partido, entre San Antonio Spurs y New York Knicks, en el AT&T Center, localizado en San Antonio.

Los Spurs se proclamaron campeones de la conferencia Oeste, al eliminar 4-3 a los Oklahoma City Thunder. Su figura es el francés Victor Wembanyama.

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Por otro lado, los Knicks llegan de nuevo a la final, cosa que no hacían desde 1999, al dejar en el camino 4-0 a los Cleveland Cavaliers. En el equipo neoyorquino, la gran figura es Jalen Brunson.

Este miércoles iniciarán las finales de la NBA, entre San Antonio Spurs y New York Knicks. Foto: NBA. (@nba/NBA)

¿A qué hora será el primer partido de las finales de la NBA?

El primer partido de las finales de la NBA, entre Spurs y Knicks será este miércoles 3 de junio, a partir de las 6:30 p.m. hora tica.

En Costa Rica se podrá ver por la pantalla de ESPN y el paquete premium de Disney+. Además, se podrá observar a través de la plataforma NBA League Pass, un sistema pago.