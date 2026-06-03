Finales NBA: ¿A qué hora y en dónde ver el primer juego entre San Antonio Spurs y New York Knicks?

La mesa está servida y todo está listo para que los amantes del baloncesto disfruten de las finales de la NBA; la serie que marcará el cierre de la temporada 2025-2026.
Este miércoles se llevará a cabo el primer partido, entre San Antonio Spurs y New York Knicks, en el AT&T Center, localizado en San Antonio.
Los Spurs se proclamaron campeones de la conferencia Oeste, al eliminar 4-3 a los Oklahoma City Thunder. Su figura es el francés Victor Wembanyama.
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Por otro lado, los Knicks llegan de nuevo a la final, cosa que no hacían desde 1999, al dejar en el camino 4-0 a los Cleveland Cavaliers. En el equipo neoyorquino, la gran figura es Jalen Brunson.
¿A qué hora será el primer partido de las finales de la NBA?
El primer partido de las finales de la NBA, entre Spurs y Knicks será este miércoles 3 de junio, a partir de las 6:30 p.m. hora tica.
En Costa Rica se podrá ver por la pantalla de ESPN y el paquete premium de Disney+. Además, se podrá observar a través de la plataforma NBA League Pass, un sistema pago.