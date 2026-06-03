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Finales NBA: ¿A qué hora y en dónde ver el primer juego entre San Antonio Spurs y New York Knicks?

Este miércoles 3 de junio iniciarán las finales de la NBA entre San Antonio Spurs y New York Knicks

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La mesa está servida y todo está listo para que los amantes del baloncesto disfruten de las finales de la NBA; la serie que marcará el cierre de la temporada 2025-2026.

Este miércoles se llevará a cabo el primer partido, entre San Antonio Spurs y New York Knicks, en el AT&T Center, localizado en San Antonio.

Los Spurs se proclamaron campeones de la conferencia Oeste, al eliminar 4-3 a los Oklahoma City Thunder. Su figura es el francés Victor Wembanyama.

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Por otro lado, los Knicks llegan de nuevo a la final, cosa que no hacían desde 1999, al dejar en el camino 4-0 a los Cleveland Cavaliers. En el equipo neoyorquino, la gran figura es Jalen Brunson.

Imagen promocional de la NBA para las Finales 2026 entre New York Knicks y San Antonio Spurs.
Este miércoles iniciarán las finales de la NBA, entre San Antonio Spurs y New York Knicks. Foto: NBA. (@nba/NBA)

¿A qué hora será el primer partido de las finales de la NBA?

El primer partido de las finales de la NBA, entre Spurs y Knicks será este miércoles 3 de junio, a partir de las 6:30 p.m. hora tica.

En Costa Rica se podrá ver por la pantalla de ESPN y el paquete premium de Disney+. Además, se podrá observar a través de la plataforma NBA League Pass, un sistema pago.

Los Knicks comenzaron la serie abajo 2-1 pero le dieron la vuelta para cerrarla 2-4.
Los New York Knicks vuelven a unas finales de NBA después de 1999. Foto: AFP. (@nyknicks/Knicks)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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