Fiscal de la Fedefútbol discrepa con Rodolfo Villalobos sobre monto pagado por fallido fogueo

Para el fiscal de la Fedefútbol, Carlos Ricardo Benavides, Costa Rica tenía las de ganar si elevaba a FIFA el incumplimiento de la Federación de Irak. José Cordero. (Jose Cordero)

El fiscal de la Federación Costarricense de Fútbol, Carlos Ricardo Benavides, no comparte con el presidente de ese ente, Rodolfo Villalobos, los criterios por los cuales se le devolvió el dinero a la Federación de Irak, luego del fallido fogueo contra la Selección de ese país, que se jugaría el 17 de noviembre anterior.

El viernes por la noche, Villalobos dijo en conferencia de prensa, luego de la Asamblea Extraordinaria que se llevó a cabo en el restaurante del Proyecto Gol, que no era viable ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de la FIFA porque iban a perder una gran cantidad de dinero.

“Hay un correo donde se nos ratifica que no van a haber sellos en los pasaportes, pero dada la desconfianza que se generó y la tensión, no entramos. Nosotros decimos que Irak no cumplió, pero contractualmente eso no podía estar.

¿Satisfecho? Esto dijo Benavides sobre lo que se presentó en la Asamblea: “En realidad esas valoraciones se dejan a los miebros de la Asamblea que deliberan y resuelven. En este caso, mi función tiene que ver con presentar informes”, comentó.

“En el contrato no estaba lo de no sellar pasaportes y el TAS se basa en lo que dicen los contratos, teníamos probabilidades de perder como $600.000 (cerca de ¢337 millones), el costo del campamento, lo que ganaríamos por el fogueo, gastos del proceso legal. ¿Quién iba a dar la cara si se perdía ese dinero? Si a mí el fiscal me da seguridad que íbamos a ganar en el TAS, pues vamos”, aseguró el presidente.

Para el fiscal, Costa Rica tenía altas probabilidades de ganar el caso y le explicó a La Teja, este sábado, por qué no se hubiera perdido dinero.

“Discrepo de eso, mi recomendación de ir al TAS era porque en el contrato se establecía una claúsula de compensación de $300 mil (cerca de ¢168 millones), eso quiere decir que ya había un monto preestablecido por si el caso se tenía que elevar a otras instancias.

El fallido fogueo en Irak fue uno de los puntos tratados en la asamblea. (Jose Cordero)

“En el peor de los casos se podía perder, pero es claro que no se ingresó a suelo iraquí porque retuvieron los jugadores de los pasaportes y la Federación de Irak incumplió con lo acordado. Había un documento del Ministro de Deportes, que era el presidente de la Federación, Irak impidió que se jugara el partido”, afirmó.

El exdiputado agregó que a la hora de acudir al tribunal se podía conciliar.

“A mi gusto, si vos tenés en el contrato un acuerdo para ir al TAS, a un proceso de arbitraje, donde hay conciliación, donde se puede negociar un monto menor, por ejemplo, es un proceso en donde Costa Rica tenía las de ganar.

“El Comité Ejecutivo en su mayoría votó por lo contrario, porque alegaron que si se perdía se tenía que pagar por otros daños, pero ya se tenía la cláusula fija, no era necesario” expresó.

El presidente de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, conversó el viernes con los medios. Yenci Aguilar.

No es comisión

Otro de los puntos que Villalobos tocó en la conferencia de prensa fue sobre el porcentaje que se le habría pagado a Eurodata por organizar el fogueo contra los asiáticos.

“Esto no era una comisión. No era un 45%, Eurodata contrata a la Federación de Fútbol de Costa Rica y le dice, le damos el campamento en Kuwait, siete noches, siete días, comidas y transporte. Adicionalmente el negocio que se llega es recibir $135.500 (¢76 millones), si usted suma el campamento, más lo que íbamos a recibir $112.000 (¢63 millones), eso no significan el 45%.

“Parece que nos olvidamos que el campamento no era gratis y eso es un modelo de negocio que se usa en el mundo y no se considera una comisión porque el dinero no ingresó a la Federación”, dijo Villalobos.

Sobre este punto, Benavides aclaró que, en efecto, este es un tipo de negociaciones que se usa en el país.

“Existen varios tipos de negociaciones y una de ellas es cuando un intermediario contacta a 2 federaciones, pactan por un partido y el mismo cobra un porcentaje, que es mínimo del 15% y no puede exceder el 25% según la reglamentación de FIFA.

“En este caso, el promotor contacta a las dos federaciones, que no se hablan entre sí y ellos acuerdan los montos a cobrar. Me parece que ese promotor obtiene un beneficio más alto que el de cobrar una comisión, es un negocio válido y sobre este tema, los asambleístas no hicieron preguntas al respecto”, comentó.