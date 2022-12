Fiscal de la Fedefutbol: “Es mejor acabar con eso”

El fiscal de la Federación Costarricense de Fútbol, Carlos Ricardo Benavides, criticó la relación que existe entre el representante de Eurodata Sport, empresa que organizó los últimos partidos de fogueo de la Selección, con el entrenador de la Tricolor, Luis Fernando Suárez.

Carlos Ricardo Benavides ha percibido un ambiente tenso, pero no fuera de lo normal dentro de los órganos de ese tipo. (Rafael Pacheco Granados)

Ricardo Pachón es el representante de Suárez.

Eurodata Sports es la empresa de la familia Pachón. En el contrato del fogueo contra Irak aparece la firma del hermano de Ricardo, Jairo Pachón, quien se identifica como “director, agente de partidos de la FIFA”.

Y todo a vista y paciencia y con el beneplácito de Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefutbol. que fue quien negoció con dicha empresa.

La Teja le consultó a Carlos Ricardo Benavides, fiscal de la Fedefútbol, sobre esa situación.

- ¿Por qué es inconveniente que el hermano del representante de Suárez (Jairo Pachón) sea parte de esa empresa?

Porque es un representante que, simultáneamente, atiende intereses que pueden ser contraproducentes en un momento determinado; es decir, los partidos que organice podrían no ser la mejor opción para el equipo, pero su singular relación con el entrenador de la Selección podría generar dudas sobre la conveniencia de los fogueos y, peor si este señor llega a representar a jugadores de la Selección ante equipos internacionales. Por eso, es mejor acabar con eso y lo planteé al Comité Ejecutivo para salvaguardar a la Federación y al mismo entrenador que, a mi juicio, hace un trabajo muy profesional. Esas relaciones con conflictos de intereses de por medio deben evitarse.

- ¿Por eso lo que pasó con Irak genera tantas dudas?

Sí, es que justamente el tema del conflicto de intereses se aborda desde lo potencial, desde lo que pueda ocurrir; incluso, cuando no haya ocurrido una situación efectiva de conflicto. En este caso hay una potencialidad que tiene que ver con que a lo mejor, los partidos que organizan no necesariamente responden a un tema deportivo, tal vez no eran la mejor opción. Los intereses de él, no necesariamente son los de la Selección.

- ¿Qué otra recomendación hizo?

Cuando se discutió el tema del reclamo que planteó Irak, y que la Federación de Irak pedía una indemnización y una devolución del dinero que pagaron, yo hice ver, como primera opción, que el contrato entre la Fedefutbol y Eurodata Sport y el de la empresa con la Federación de Irak contiene cláusulas que establecen que si se da un problema o conflicto por incumplimiento, el tema se iba a resolver ante el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza). Se los hice ver para que lo tomaran en cuenta. Además, existe un monto fijo de 300 mil euros que se puede aplicar en uno y otro sentido, pero la mayoría de los miembros del comité plantearon otro razonamiento y decidieron que era mejor llevar adelante el finiquito.

- ¿Usted percibe una tensión o un mal ambiente entre los miembros del Comité Ejecutivo, nota que hay dos bandos?

En todos los órganos colegiados hay tensiones y es común se vayan generando alianzas políticas entre unos y otros, eso no quiere decir que los miembros del comité voten a favor o en contra en función de esas diferencias. En sana teoría, esas divergencias no deben afectar las decisiones, es lo que puedo decir al respecto.

- ¿Cómo fiscal, qué otras situaciones ha detectado que no están bien?

Hemos hecho diferentes recomendaciones en las reuniones del Comité Ejecutivo, siempre para mejorar la gobernanza y hemos presentado distintas recomendaciones siempre con el ánimo de que se manejen con criterios de mayor responsabilidad y transparencia. En la mayoría de las veces los miembros atendieron esos razonamientos.