Foto: Pobre Fernando Lesme, lo dejaron todo aruñado y culpó a Faerron

El delantero de Grecia, el paraguayo Fernando Lesme salió arañado del partido ante el Herediano y dijo que los rasguños se los pegó el defensor del Team, Fernán Faerron.

El paraguayo fue abordado por la prensa y le preguntaron por los arañazos que tenía y confirmó que se los hizo el defensor del Herediano Fernán Faerron, quien debutó este miércoles.

Así quedó Fernando Lesme y culpó a Fernán Faerron. (Cortesía )

“La verdad es que nunca he provocado a ningún central, entonces estoy tranquilo, de parte de él creo que tiene que mejorar eso, de no ser tan... no sé cómo decirle. Me estaban pegando mucho, yo tranquilo, no me preocupo por este tipo de jugadores, yo siempre estoy tranquilo, no busco pelear con nadie. Él tiene que mejorar eso”.

Fernando Lesme: el joven paraguayo que se convirtió en la sensación del Municipal Grecia

“No busco pelear, menos con él, es la primera vez que lo veo, se pasó todo el partdo pegándome”, dijo Lesme al periodista Harrick McLean de Monumental.

Un periodista le preguntó al técnico Gabriel Simón porque Lesme había salido tan bravo de cambio y el entrenador contestó lo siguiente: “Es un ganador, a nadie le gusta salir del campo, hay que entender la calentura cuando un jugador sale, jugamos el viernes, acabamos de jugar antier entonces, tengo que regular un poco la parte física, que podamos contar con el equpo como inició hoy”, expresó.