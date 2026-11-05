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Fotos: el mundo del fútbol se unió para darle el último adiós a Jesús de Miguel Alameda

Jesús de Miguel Alameda falleció el martes anterior, un día después del juego entre el Tenerife y el FC Andorra

Por Yenci Aguilar Arroyo

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Decenas de personas se dieron cita este jueves, para despedir al futbolista Jesús de Miguel Alameda, quien falleció trágicamente el martes anterior.

En la localidad de Navahermosa (Toledo) se han realizado las honras fúnebres, para despedir al jugador de 30 años, quien perdió la vida, un día después del partido entre el Tenerife y el FC Andorra —disputado el lunes 2 de noviembre— cuando De Miguel disputaba un balón dividido con el guardameta rival, Jesús Owono y recibió un fuerte impacto de rodilla en el rostro y el pecho.

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Una gran cantidad de personas llegaron a Toledo, en España para despedir al delantero Jesús de Miguel. Foto: AFP. (CESAR MANSO/AFP)

Desde tempranas horas del día, familiares, amigos y representantes del deporte se acercaron para despedir al atacante. Florentino Pérez y Emilio Butragueño, acudieron en representación del Real Madrid; Miguel Ángel Gil Marín, del Atlético de Madrid.

Luis de la Fuente, técnico de la Selección de España fue otro de los asistentes y por supuesto, que asistieron compañeros del Tenerife.

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Florentino Pérez (izquierda), presidente del Real Madrid asistió al funeral. Foto: AFP. (PABLO GARCIA/Anadolu via AFP)
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El funeral se llevó a cabo en Toledo. Foto: AFP. (PABLO GARCIA/Anadolu via AFP)

Familia pide respeto

De acuerdo con la revista español Hola, la familia de Jesús de Miguel agradeció las muestras de cariño recibidas en este momento tan difícil.

“No hay palabras para agradecer cada mensaje y cada gesto de afecto. Necesitamos vivir este duelo en la tranquilidad que esta situación requiere”.

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Familiares y amigos se dieron cita para despedir al delantero del Tenerife. Foto: AFP. (PABLO GARCIA/Anadolu via AFP)
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Exjugadores españoles también llegaron para despedir al futbolista. Foto: Europa Press. (Eusebio García del Castillo / Europa Press/Europa Press)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.