“Va a ser una final muy cerrada por lo que se vio (en la final de segunda fase ganada por el Team 2 a 0). Conozco a Giacone y para bien el equipo, es muy ordenado y creo que será un toque cerrada. La Liga no irá a jugar de tú a tú, irá a esperar un poco, no se va a abrir”, indicó Cristian, quien apuesta a un cero a cero en ambos juegos y una definición desde los once pasos.