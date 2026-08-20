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FOX Costa Rica reveló cuándo comenzará a transmitir los partidos que adquirió de FUTV

Este jueves, FUTV y FOX Costa Rica anunciaron un importante cambio sobre la transmisión de partidos en el fútbol nacional

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Por Yenci Aguilar Arroyo

FOX Costa Rica reveló cuándo comenzará la transmisión de juegos que hasta este jueves le correspondía a FUTV.

FOX Latinoamérica anunció que suma 18 partidos de la Liga de primera división a su portafolio, con lo que amplía su cobertura a 72 encuentros de fase regular al año.

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19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
Uno de los juegos que transmitirá FOX Costa Rica será el clásico entre Saprissa y Alajuelense. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El primer encuentro que transmitirán será en la jornada 5, el partido entre Escorpiones y Cartaginés, el cual se jugará este sábado a las 5 p. m.

Más opciones

Leandro Lagos, vicepresidente de FOX Centroamérica detalló que se ampliará la cobertura de algunos de los equipos más populares del campeonato, ofreciendo a la afición más opciones para seguir la competencia durante todo el año.

“El fútbol costarricense cuenta con una afición muy apasionada. Este modelo nos permite sumar 18 partidos de fase regular y un Clásico Nacional cada año. Queremos que la afición encuentre en FOX más opciones para seguir a sus equipos y disfrutar del torneo”, señaló Leandro Lagos, VP de FOX Centroamérica.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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