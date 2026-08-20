FOX Costa Rica reveló cuándo comenzará a transmitir los partidos que adquirió de FUTV

FOX Costa Rica reveló cuándo comenzará la transmisión de juegos que hasta este jueves le correspondía a FUTV.

FOX Latinoamérica anunció que suma 18 partidos de la Liga de primera división a su portafolio, con lo que amplía su cobertura a 72 encuentros de fase regular al año.

LEA MÁS: FUTV y FOX Costa Rica se unen para anunciar un importante cambio sobre la transmisión de partidos

Uno de los juegos que transmitirá FOX Costa Rica será el clásico entre Saprissa y Alajuelense. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El primer encuentro que transmitirán será en la jornada 5, el partido entre Escorpiones y Cartaginés, el cual se jugará este sábado a las 5 p. m.

Más opciones

Leandro Lagos, vicepresidente de FOX Centroamérica detalló que se ampliará la cobertura de algunos de los equipos más populares del campeonato, ofreciendo a la afición más opciones para seguir la competencia durante todo el año.

“El fútbol costarricense cuenta con una afición muy apasionada. Este modelo nos permite sumar 18 partidos de fase regular y un Clásico Nacional cada año. Queremos que la afición encuentre en FOX más opciones para seguir a sus equipos y disfrutar del torneo”, señaló Leandro Lagos, VP de FOX Centroamérica.