Francesa que participó en programa A todo dar se prepara para la final del Mundial

Para los que no lo recuerdan, en el famoso programa A todo dar, de Repretel, una de sus integrantes era francesa, por lo que sin duda está encantada con el hecho de que su equipo dispute la final de Qatar 2022 ante Argentina.

Se trata de Leticia Carollo, quien tiene diez años de vivir en Panamá y está tirándose con mucha emoción el Mundial, junto con su hijo de nueve años, Dylan Carollo.

Leticia Carollo y su hijo Dilan mandan abrazos a Costa Rica.

Los dos son franceses y recuerdan mucho a Costa Rica, por lo que ella desea regresar pronto porque Tiquicia le trae hermosos recuerdos. Dice que la época de A todo dar le marcó la juventud y envió un gran saludo a los fiebres del programa y a todos los ticos que van con Francia.

La Teja buscó a Leticia para hablar de la final y de cómo ven los franceses el partidazo de este domingo.

“Si esos equipos llegaron al final todo es posible, (Argentina) es un equipo fuerte que respeto, pero veo que Francia puede volver a ganar”, expresó Lety, quien se refiere a que los galos pueden ser bicampeones.

- ¿Cree usted que un jugador como Messi puede marcar diferencia?

Esa pregunta es dura, pero vea, Messi tiene la experiencia de cinco Mundiales y el joven Kylian Mbappé es su segundo Mundial, pero está enseñando al mundo que con poco tiempo también se puede tener éxito y de verdad, sin ofender a nadie, el joven de Francia será un gran rival por su profesionalismo y además por su velocidad y porque marca buenos goles.

Leticia Carollo, de negro, en su época de A todo dar.

- ¿Cuánta ilusión hay en Francia por el posible bicampeonato?

Sería increíble y uno piensa que es algo imposible, pero de lograrse daría una imagen y respeto para el equipo de Francia, y ya serían tres Mundiales ganados. Y de verdad será un superpartido, Messi y Mbappé tiene que ser increíbles, es un buen partido para ver y los dos lo saben que será cuestión de honor y nombre. No será fácil para ningún equipo.

- Después de Mbappé, ¿cuál es su jugador francés favorito?

Olivier Giroud, amo la forma en que juega y respeta a los demás en el campo de juego. El portero (Hugo Lloris) es increíble la manera que también cuida a los jugadores, es el capitán y ha hecho muy bien su trabajo de detener las bolas y defender al equipo.

- ¿Con cuál partido ha sufrido más?

Nunca lo he sufrido tanto, pero vamos a decir que tengo familia italiana y cuando jugó Francia e Italia (final del 2006), pero no era tan grave la situación. A ningún ser humano le gusta perder, pero a veces uno tiene que saber perder para ganar.

Yo no llego al extremo de sufrir porque no soy extremista, pero ahora por mi hijo, que no le gustaría perder este Mundial, eso sí lo haría diferente para mí.

- En Costa Rica algunos van con Francia y otros aún la recuerdan A todo dar, ¿qué mensaje les da?

Siempre es bonito sentir ese apoyo e igualmente yo no pude olvidar ATD, que marcó mi juventud. Amo Costa Rica porque es un país que admiro, respeto y que no olvidaré. Y a los que van con Francia, pues a celebrar en grande este domingo, será un partido increíble, valdrá la pena verlo y “vive la France”.

Ella dice que su época en el programa fue muy linda.

-¿Cada cuánto viene a Costa Rica?

Vieras que después de tener a mi hijo, tengo casi diez años de no ir. Prometo regresar, estoy con mi proyecto.

- ¿A qué se dedica allá en Panamá?

Antes era entrenadora personal y funcional y hacía radio en Panamá, luego de un gran proyecto de vida, soy network marketing (modelo de ventas sin intermediarios). Me dedico solo a ese proyecto y por hobbie soy entrenadora tres veces a la semana, le dedico tiempo a mi hijo y a mi familia. Vivo en un lugar que se llama Boquete, donde es un poco frío, bonito y está cerca de la frontera de Costa Rica.

- ¿Alguna vez jugó fútbol?

Me gusta ver diferentes deportes, suena raro, pero soy malísima para correr, puedo hacer bastante ejercicio, funcional aeróbico, pero correr está cero sobre cero, no haría un bien a ningún equipo, es lo que admiro de los deportistas, muchos se entregan. Amo la disciplina y la forma en que mantienen respeto y liderazgo de cada quien y eso me hace ver un partido.