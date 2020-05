Recuerdo que no hablaba español y que me bajé del taxi para ir al canal. Ahí me topé con el productor, que no sabía que era el productor, y le pregunté: ¿quién es usted? Él me dijo: ‘yo soy el productor, Jimmy Tosso’ y le dije, yo soy la francesa de la que le hablaron y me llamo Leticia.