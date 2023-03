Francisco Calvo: “Podemos tener a Pep Guardiola y tampoco se le deja trabajar”

27/03/2023, Alajuela, Proyecto Gol, conferencia de prensa de la FEDEFUTBOL con el jugador Francisco Calvo. (Jose Cordero)

Francisco Calvo, defensor de la Selección Nacional también salió al paso de las críticas y pide a la afición que apoye a la Tricolor y no le den la espalda al técnico Luis Fernando Suárez.

El jugador del Konyaspor de la primera división de Turquía resaltó que en Costa Rica se están esforzando por llegar a un cuarto Mundial de forma consecutiva.

“El mensaje que estamos dando no es el mejor. Estamos peleando por un cuarto mundial, el único entrenador que se atrevió a realizar el cambio generacional que todos pedían. Lo ha hecho y no es fácil.

“Nunca he dicho que no nos critiquen, ponemos el pecho a las balas, pero no todo puede ser negativo. Contra Canadá nos unimos y logramos clasificar, queremos que el mensaje sea más positivo sin quitar la crítica”, concluyó.

El juego entre Costa Rica y Panamá será a las 8 de la noche. José Cordero. (Jose Cordero)

Por buen camino

Calvo afirmó que a nivel administrativo se han tomado malas decisiones, como lo fue el fallido fogueo contra Irak, que se jugaría el 17 de noviembre pasado, pero tampoco quiso restar mérito a otros logros.

“Tenemos tres mundiales consecutivos mayores y aunque en selecciones menores no podemos decir lo mismo, se han hecho cosas muy positivas, por ejemplo, de los últimos 16 partidos hemos ganado 11 y hemos perdido tres y empatado dos”, comentó.

Los jugadores le dan total apoyo al técnico Luis Fernando Suárez. José Cordero. (Jose Cordero)

-¿Qué le ha aportado Luis Fernando Suárez al fútbol de Costa Rica?

“Es una gran persona, un gran profesional y se rodea de un gran cuerpo técnico. Además, le ha dado oportunidades a jugadores que creo que no se les hubiera dado. No veo que Jewison (Bennette) estuviera donde está sin esa oportunidad que le dieron. Me pongo a pensar que si un técnico levantó la eliminatoria y nos llevó al Mundial, ¿qué más se le puede pedir?

“A veces siento que a quien tengamos en la Selección se le hace complicado trabajar. Somos un país complicado para trabajar y hemos tenido técnicos de bastante calibre y no se le deja trabajar. Podemos tener a Pep Guardiola y tampoco se le deja trabajar”.

