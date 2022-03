Francisco Calvo tiene una espina con Estados Unidos: “Me sentí vacilado... Se creían los mejores”

Francisco Calvo sin duda lo dará todo este miércoles ante Estados Unidos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Francisco Calvo, defensor de la selección nacional, quiere sacarse un clavo ante Estados Unidos, por una goleada que sufrieron el año pasado, en la que se sintió vacilado.

Fue un duelo amistoso, el 9 de junio del 2021, cuando los estadounidenses golearon a la Sele 4-0.

“Yo lo jugué y me sentí vacilado en lo personal, se reían, nos metieron 4-0 que a nadie le gusta. Se creían los mejores porque habían ganado creo que la Copa (Liga) de Naciones.

“Pero la eliminatoria es diferente y vamos a ver qué pasa. Tenemos ganas de cerrar la eliminatoria bien, mañana será un partido difícil, estaremos en nuestra casa, el Nacional se tiene que respetar”, manifestó.

El zaguero está feliz y volverá contento en su club, el San Jose Earthquakes, con el repechaje asegurado.

“Estoy feliz, obviamente por amarrar el repechaje puedo volver al club tranquilo, feliz, con la frente en alto, como siempre lo he hecho. No tengo que demostrar nada, lo que dije la vez pasada (que en su equipo le bajaban el piso a la Sele) es porque me arde la sangre cuando menosprecian a mi país, lo amo mucho”, destacó.

A Calvo se le consultó por el posible rival del repechaje, ya que este miércoles juegan Nueva Zelanda e Islas Salomón para definir al ganador de Oceanía.

“Cualquiera de los dos que nos toque va a ser muy complicado, es lo mismo cuando jugamos contra Curazao o Haití, son selecciones muy difíciles, la gente tiene que entender que las distancias se han acortado muchísimo y nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera para enfrentar estos partidos”, añadió.