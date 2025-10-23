Francisco Rivas recibe sanción por investigación de acoso y abuso en contra de Claudia Poll

El entrenador costarricense Francisco Rivas fue suspendido de manera provisional por la Unidad de Integridad Acuática (AQIU), organización que investiga las denuncias por supuesto acoso y abuso hacia exdeportistas.

La AQIU es un ente que forma parte de la Federación Mundial de Natación y comenzó una investigación contra Rivas, luego de que los exdeportistas Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas Girald expusieran aparentes malos tratos de Rivas. Las declaraciones las hicieron al programa Interferencia, de Radio Universidad a mediados de julio.

La Federación Costarricense de Deportes Acuáticos dio a conocer la resolución de AQIU:

El entrenador de natación Francisco Rivas fue suspendido, en medio de las investigaciones por presuntas agresiones. Eduardo Vega. (Fotos Eduardo Vega. /Fotos Eduardo Vega.)

“Ha iniciado una investigación sobre las denuncias de acoso y abuso a atletas por parte del entrenador costarricense, Sr. Francisco Rivas Espinoza. Esta decisión se ha tomado para salvaguardar la confianza pública en la integridad de los deportes acuáticos y proteger el bienestar de quienes participan en este deporte.

Francisco Rivas asegura que las acusaciones de agresiones a exnadadores son falsas

“Durante la suspensión provisional, el Sr. Rivas Espinoza no podrá ocupar ningún cargo, incluido el de entrenador, en World Aquatics, ninguna Organización Continental de World Aquatics

ni ninguna Federación Miembro de World Aquatics, incluidos clubes afiliados u organismos reconocidos.

“La suspensión provisional también le impedirá participar en cualquier actividad y/o evento relacionado con el agua en nombre de estas organizaciones, así como participar o asistir, a cualquier título, en cualquier competición acuática”.

