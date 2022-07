Frank Zamora paga con triplete a quienes le tendieron la mano para volver a primera

El delantero Frank Zamora regresó al país para escribir una nueva historia en su carrera como jugador. Prensa Santos.

El delantero Frank Zamora recibió una nueva oportunidad en el fútbol de primera división y en su segundo juego vistiendo la camisa del Santos de Guápiles no defraudó a quienes le tendieron la mano.

Los caribeños visitaron el estadio Ernesto Rorhmoser para jugar contra el Sporting y el atacante de 30 años fue el indiscutible protagonista, al lucirse con los tres goles en la mejenga que terminó 3-3.

[ Los puntos que le pusieron sobre la mesa a Frank Zamora en su llegada a Santos ]

Los tantos de Zamora cayeron rápido a los minutos 2 y 20, pero empezando la segunda parte Sporting aplicó la misma dosis y empató en dos manazos. El mexicano Bryan Martínez y Steven Cárdenas se encargaron de anotar para los locales al 45 y 47.

Al juego lo que menos le faltó fue picante y así quedó demostrado en la cantidad de goles que se anotaron en el duelo.

En el cierre apareció Zamora para hacer su tercer pepino al 78, parecía que sería un juego redondo para los caribeños y en especial para Zamora, pero en el último suspiro llegó Bryan Vega, al 85, para aguarle la fiesta a los guapileños y terminar las acciones nuevamente con la paridad.

Los josefinos le arruinaron el festejo a Santos. Prensa SFC.

“No lo veo como revancha”

Zamora se mostró agradecido y dijo que esto no es una revancha con aquellas personas que lo han criticado por sus actuaciones en equipos como Saprissa.

“Estoy agradecido con Dios, con el equipo, con mi novia y mi familia, porque han sido un soporte importante para mí, no ha sido fácil.

“Los goles son significativos porque me dan confianza, pero me voy a medias porque el equipo no sacó los tres puntos”, dijo a Tigo Sports, luego del juego.

[ Sporting le robó los tres puntos a Guadalupe en el último suspiro del partido ]

Sobre la pregunta ¿ve esto como una revancha? El jugador aseguró que no lo ve así.

“No lo veo como revancha, hago lo que me gusta, no tengo que demostrarle nada a nadie, tengo que esforzarme más, tengo que demostrarme a mí mismo que estoy para grandes cosas”, expresó.