Deportes

Freddy Álvarez ya está en Costa Rica para despedirse de su hija Irina

La pequeña falleció el sábado anterior en Albania, país en donde juega el exfutbolista del Municipal Liberia

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El volante Freddy Álvarez ya está en Costa Rica, en donde, junto a sus familiares y amigos le darán el último adiós a su hija Irina, quien falleció la semana pasada.

Recordemos que la pequeña falleció el sábado anterior en Albania, país en donde juega el exfutbolista del Municipal Liberia.

Álvarez dio a conocer en sus redes sociales detalles del funeral de la niña.

LEA MÁS: Jugadores de Liberia tuvieron un conmovedor gesto con Freddy Álvarez

Freddy Alvarez cuando militaba con Liberia, antes de partir a Albania.
Freddy Álvarez y su familia ya están en Costa Rica, para darle el último adiós a su pequeña Irina. Foto: prensa ML. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

El funeral de la hija de Freddy Álvarez

En su perfil de Facebook, Freddy detalló:

“A nuestro ángel Irina la estaremos velando este viernes, para todas las personas que nos quieran acompañar en playa Brasilito. Le agradezco a todas las personas que nos pusieron un mensaje de aliento en este difícil momento, gracias“.

Álvarez juega en el KF Tirana, equipo que llegó a inicios de año, luego de defender los colores del equipo aurinegro.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Freddy ÁlvarezLiberiaIrinaAlbania
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.