Freddy Álvarez ya está en Costa Rica para despedirse de su hija Irina

El volante Freddy Álvarez ya está en Costa Rica, en donde, junto a sus familiares y amigos le darán el último adiós a su hija Irina, quien falleció la semana pasada.

Recordemos que la pequeña falleció el sábado anterior en Albania, país en donde juega el exfutbolista del Municipal Liberia.

Álvarez dio a conocer en sus redes sociales detalles del funeral de la niña.

Freddy Álvarez y su familia ya están en Costa Rica, para darle el último adiós a su pequeña Irina. Foto: prensa ML. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

El funeral de la hija de Freddy Álvarez

En su perfil de Facebook, Freddy detalló:

“A nuestro ángel Irina la estaremos velando este viernes, para todas las personas que nos quieran acompañar en playa Brasilito. Le agradezco a todas las personas que nos pusieron un mensaje de aliento en este difícil momento, gracias“.

Álvarez juega en el KF Tirana, equipo que llegó a inicios de año, luego de defender los colores del equipo aurinegro.