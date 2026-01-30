Freddy Álvarez ya está en Costa Rica para despedirse de su hija Irina

El volante Freddy Álvarez ya está en Costa Rica, en donde, junto a sus familiares y amigos le darán el último adiós a su hija Irina, quien falleció la semana pasada.
Recordemos que la pequeña falleció el sábado anterior en Albania, país en donde juega el exfutbolista del Municipal Liberia.
Álvarez dio a conocer en sus redes sociales detalles del funeral de la niña.
El funeral de la hija de Freddy Álvarez
En su perfil de Facebook, Freddy detalló:
“A nuestro ángel Irina la estaremos velando este viernes, para todas las personas que nos quieran acompañar en playa Brasilito. Le agradezco a todas las personas que nos pusieron un mensaje de aliento en este difícil momento, gracias“.
Álvarez juega en el KF Tirana, equipo que llegó a inicios de año, luego de defender los colores del equipo aurinegro.