Frenan proceso por supuesto acoso sexual en la Fedefutbol por incapacidad de la acusada

El proceso que se sigue en la Federación Costarricense de Futbol por supuesto acoso sexual contra una instructora de arbitraje de apellidos Miranda Villalobos se detuvo por incapacidad médica de la acusada.

Ella fue denunciada por ocho árbitras por acoso sexual. Cuatro más la habían denunciado también por acoso laboral, pero la Fedefutbol dijo que no atendería esos casos al no haber relación laborar entre ellas y la Federación.

La denuncia fue presentada en diciembre del año pasado y La Teja la dio a conocer el 8 de febrero del 2022.

La Comisión contra el Acoso Sexual de la Fedefutbol programó las audiencias para esta semana.

El lunes y martes les tocaba testificar a ambas partes y el miércoles y el jueves a los testigos de ambas partes, además se presentarían la pruebas documentales.

Sin embargo, el lunes a las 6 a. m., el abogado de las supuestas víctimas, Róger Duarte, recibió un comunicado donde le informaban que Miranda no se presentaría por incapacidad.

En la incapacidad --de la cual La Teja tiene copia-- a Miranda le recomiendan tres días de reposo, del 1 al 3 de mayo.

En el dictamen médico que presentó Miranda, le diagnostican “un cuadro de varios días con decaída, poco apetito, insomnio, llanto fácil, leve deshidratación, deambula libremente”, entre otros.

Esto dice una de las supuestas víctimas en la acusación, de la cual La Teja también tiene copia.

“En una ocasión me dio una nalgada, durante algunos partidos realizó comentarios de tono vulgar sobre cómo se me veía el uniforme de árbitra. Su saludo siempre era con abrazo y beso desagradable, el cual, si no se saludaba de esta forma, ella provocaba el momento para que tuviera que ser así, donde sostenía de manera fuerte la cabeza o espalda para realizar el contacto físico”, decía uno de los relatos.

Otro agregaba: “al saludarme, ella intentaba darme besos cerca de la boca, intentando propasarse”.

Una árbitra denunciante, que se contactó con La Teja y quien prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que el principal interés de ellas es que la señora sea destituida y que por eso agotarán la vía administrativa, aunque tampoco descartan ir a la vía legal, dependiendo del resultado en la Fedefutbol.

Ella dijo que enviaron una copia de la denuncia a Concacaf y que tiene el recibido. Dijo que se enteró que están esperando la resolución de la Fedefutbol para tomar las medidas del caso.