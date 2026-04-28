Fuerte sanción a Fidel Escobar podría significar un golpe durísimo para Saprissa y no solo por deportivo

El Deportivo Saprissa recibió un golpe sensible este martes luego de que el Tribunal Disciplinario de la FCRF sancionara al panameño Fidel Escobar con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200.000, tras insultar a un oficial de partido.

Impacto deportivo y económico en Saprissa

La Unafut ya tiene el informe que presentó el comisario Erick Mora, luego del juego entre Puntarenas FC y Saprissa. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

La ausencia de Fidel Escobar representa más que una baja en defensa para Saprissa en la etapa decisiva del campeonato. El panameño, quien recién regresaba de una lesión y se había consolidado nuevamente como titular, se perderá partidos clave en la lucha por el título.

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Según el reporte disciplinario, el castigo responde a la violación del artículo 38 inciso 1, al tratarse de la primera vez que incurre en insultos o lenguaje ofensivo contra oficiales. La sanción llega en un momento crítico, donde cada encuentro puede definir el rumbo del equipo en la fase final.

Más allá del impacto deportivo, la situación también genera preocupación en el plano económico. Escobar buscaba retomar ritmo competitivo con miras a una posible convocatoria a su selección nacional para el Mundial 2026 y es que una eventual participación internacional le dejaría mucho dinero al club tibaseño, se habla de entre 300 y 400 mil dólares, dependiendo qué tan bien le vaya a los panas.

Sin embargo, la inactividad obligada complica ese escenario. En caso de que los morados no logren avanzar a la final, el torneo prácticamente habría terminado para el también mediocampista limitando su vitrina y reduciendo sus opciones de ser considerado a nivel internacional.

El castigo no solo afecta la planificación del cuerpo técnico, sino que también pone en riesgo una proyección que podía resultar clave tanto para el jugador como para la institución.