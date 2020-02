Ellos apoyaron en lo que podían apoyar en los momentos de violencia, no puedo decir jamás que no, lo hicieron bien, pero hay que tener algo claro que ellos no están preparados para enfrentar hechos de violencia porque no llevan el equipo necesario, solo una camiseta que los distingue y nada más. Nuestro personal sí lo tiene y eso generó que no se dieran policías lesionados, por eso hay que tener, reitero, un equipo necesario para ese tipo de hechos.