“Si a principios de mayo las autoridades de Salud vuelven a recomendar que los deportes de contacto no deben reanudarse, creo que tendríamos que tomar una decisión más drástica porque de lo contrario las jornadas no alcanzarían y tenemos tiempo hasta finales de junio para terminar el campeonato porque así lo dispuso Concacaf. Nosotros tenemos la fe de que e mayo la cosa cambie y de no ser así, seremos respetuosos de lo que digan las autoridades”, expresó.