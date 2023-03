Futbolista campeón con Saprissa y Cartaginés explica porqué se fue a jugar a Nicaragua

Bayron Bonilla es de las principales figuras de Nicaragua. (Rafael Pacheco Granados)

Campeón nacional y de la Liga Concacaf con Saprissa en el 2019, campeón nacional con el Cartaginés en el 2022, el palmarés de Bayron Bonilla en el fútbol nacional se la desea más de uno.

El pasaporte de Bonilla dice que es nicaragüense, dado que nació en esa tierra, por lo que representa esa selección, pero futbolísticamente se crío y formó como un tico más, es una cara muy conocida acá.

Después de alzar el cetro con los brumosos, al volante le llegó una oportunidad para irse al Real Estelí de Nicaragua, uno de los equipos pinoleros más importantes y en el que podía tener la regularidad que andaba buscando y que había perdido en sus últimos torneos en Tiquicia

Es una situación curiosa, a sus 29 años es la primera vez que juega afuera de Costa Rica, pues toda su carrera la realizó acá.

Por estos días, Bonilla pasó a este lado de la frontera para jugar unos partidos amistosos con su selección ante equipos juveniles ticos como Guadalupe al que vapulearon 7-0 y al Herediano al que derrotaron 1-0 este miércoles.

Byron Bonilla explica cómo cambió su vida al irse a Nicaragua

“Nunca había jugado en Nicaragua, es la primera vez que estoy por allá, pero estoy muy contento y feliz, estoy recuperando mi forma física y de juego, tengo los minutos que hace mucho no tenía, estoy trabajando para ser campeón y volver a dar el salto fuera de Nicaragua, esperando que así sea”, comentó en una entrevista distribuida por la Unafut.

En Estelí es titular y es de las figuras que tiene al club rojiblanco peleando el primer lugar del torneo, ahora son segundos con 21 puntos, a tres unidades del líder, Diriagén.

Bonilla ha ido adaptándose a vivir en su propio país, en el que le toca incluso estar solo porque casi toda su familia vive en Costa Rica, por lo que no puede desentenderse para nada de Tiquicia.

Bayron Bonilla alzó con Cartaginés el título nacional en el 2022. Foto John Durán

“Yo no vivía en Nicaragua desde que tenía ocho años, mis hijas viven en Costa Rica con su mamá, mi familia también vive acá, mi mamá junto a mi padrastro igual y me ha tocado acostumbrarme a esa distancia, yo vivo solo en Estelí”

“Es mi primera etapa viviendo afuera de Costa Rica, pero creo que la estoy afrontando bien, me cuido mucho y trato de hacer las cosas de la mejor manera, más que pensar en mí y en mi carrera, pienso en el futuro de mis hijas, que es lo que más me importa, para que tengan un buen futuro y no pasen las dificultades de la vida que yo pasé, aspiro a eso, estoy allá para que a ellas no les falte nada”, dijo.

Actualmente en la selección pinolera es una de sus figuras, en la que más se apoya para poder conseguir el objetivo de clasificar a la Copa Oro que se disputará entre junio y julio, para lo que debe derrotar a San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago en sus próximos juegos de la Liga de Naciones de la Concacaf.