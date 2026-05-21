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Futbolista Derrickson Quirós toma una decisión que cambiará su vida para siempre

Un delantero costarricense llegó al Xelajú de Guatemala a mediados del año pasado

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La carrera del delantero costarricense Derrickson Quirós dio un vuelco en las últimas semanas y ahora dio a conocer una decisión que cambiará su vida para siempre.

A través de sus redes sociales, el futbolista informó que dejará el Xelajú de Guatemala, equipo al que llegó a mediados del año pasado, ya que no ha podido resolver una situación personal en nuestro país.

Derrickson Quirós, jugador del Xelajú de Guatemala. Cortesía.
El delantero costarricense Derrickson Quirós, dio a conocer que deja el Xelajú de Guatemala. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

El comunicado de Derrickson Quirós

Esto fue lo que informó el jugador:

“Con profundo pesar, quiero comunicar de manera oficial mi despedida del club.

“Lamentablemente, no he podido resolver mi situación personal para salir de Costa Rica y reincorporarme al equipo como estaba previsto. Me voy muy dolido, ya que tenía grandes deseos de seguir defendiendo estos colores.

“Estoy enormemente agradecido con todos ustedes por el apoyo brindado en todo este tiempo.

“Mi representante ya está trabajando en un acuerdo de finiquito con el club, con la esperanza de vincularme próximamente a algún equipo del fútbol de Costa Rica y volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol.

“Una vez más, ofrezco mis disculpas y mi más sincero agradecimiento”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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