Futbolista Derrickson Quirós toma una decisión que cambiará su vida para siempre

La carrera del delantero costarricense Derrickson Quirós dio un vuelco en las últimas semanas y ahora dio a conocer una decisión que cambiará su vida para siempre.

A través de sus redes sociales, el futbolista informó que dejará el Xelajú de Guatemala, equipo al que llegó a mediados del año pasado, ya que no ha podido resolver una situación personal en nuestro país.

El delantero costarricense Derrickson Quirós, dio a conocer que deja el Xelajú de Guatemala. Cortesía. ( Cortesía. /Cortesía.)

El comunicado de Derrickson Quirós

Esto fue lo que informó el jugador:

“Con profundo pesar, quiero comunicar de manera oficial mi despedida del club.

“Lamentablemente, no he podido resolver mi situación personal para salir de Costa Rica y reincorporarme al equipo como estaba previsto. Me voy muy dolido, ya que tenía grandes deseos de seguir defendiendo estos colores.

“Estoy enormemente agradecido con todos ustedes por el apoyo brindado en todo este tiempo.

“Mi representante ya está trabajando en un acuerdo de finiquito con el club, con la esperanza de vincularme próximamente a algún equipo del fútbol de Costa Rica y volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol.

“Una vez más, ofrezco mis disculpas y mi más sincero agradecimiento”.