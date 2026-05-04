Legionario tico atraviesa una situación que parece una telenovela, luego de ser viral a nivel mundial

Derrickson Quirós, ha enfrentado diversos problemas en su vida privada en los últimos meses. ( Cortesía. /Cortesía.)

La vida del delantero costarricense Derrickson Quirós ha sido más que tumultuosa en los últimos meses y este martes volvió a contar otra situación que resulta insólita.

El atacante del Xelajú de Guatemala volvió a caer en escándalos, luego de que fuera señalado por los problemas que atraviesa afuera de la cancha, los cuales descartó que sean relacionados a fiestas o detalles que atenten su profesionalismo.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el limonense contó que vive una situación personal muy delicada por una mujer que conoció hace años y un hijo que habrían tenido.

“Hace cuatro años mantuve una relación con una joven. Después de eso, no volví a tener contacto con ella. Meses más tarde, la joven inició una relación sentimental con mi tío. Lamentablemente, hace unos meses mi tío fue detenido y quedó privado de libertad. Fue entonces cuando, para mi sorpresa, la joven aseguró que yo era el padre de un menor”.

“Por esta razón, estoy buscando realizarme una prueba de paternidad para aclarar la situación y continuar con el proceso como dicta la ley, de manera responsable y respetuosa”, indicó.

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Pese a no tener la certeza de que el hijo sea suyo, el jugador asegura que le está pagando una pensión alimenataria a la mujer y está teniendo dificultades para reunir el dinero.

“Asimismo, aún no he podido reunir la totalidad del dinero correspondiente a la pensión alimentaria de la que fui notificado. Estoy haciendo todo lo posible para cumplir con esta obligación en el menor tiempo posible.

“Estoy en proceso de buscar asesoría legal para atender este caso de la mejor manera y garantizar que todo se resuelva conforme a la ley y con el respeto que merece cada parte involucrada”, comentó.

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Para Cerrar, Quirós aclaró que él no tiene problemas disciplinarios por fiestas o alcohol.

“Deseo desmentir categóricamente que mi situación esté relacionada con actividades nocturnas o conductas que atenten contra mi carrera profesional. Mi compromiso con el fútbol y con el club Xelajú sigue siendo absoluto”, destacó.

Derrickson ha pasado por diversas cosas en los últimos meses, el 19 de febrero anunció que rompió el compromiso de matrimonio con su novia, solo tres días después que se lo propuso, hecho que se hizo viral a nivel mundial.

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Además hace un mes falleció uno de sus hermanos de crianza, hecho que dio a conocer en redes sociales, medio por el que ha dado conocer lo que ha pasado en su vida recientemente.