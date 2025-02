Futbolista español que fue abandonado por sus padres hace increíble y triste confesión

Lucas Pérez confesó que fue abandonado por sus padres y que ahora le piden dinero. (Lucas Pérez/Instagram)

Lucas Pérez, el delantero español del PSV Eindhoven de Países Bajos, confesó en una entrevista lo mal que la ha pasado tras enfrentar el abandono de sus padres y, años después, la solicitud de ayuda económica por parte de ellos.

La revista semanal española Hola.com dio a conocer las declaraciones que brindó el futbolista en una entrevista con el programa El Partidazo de Cope.

“Yo me he criado con mis abuelos, los padres de mi padre. Con dos años, mis padres me dejaron en un orfanato porque no podían o no querían hacerse cargo de mí”, mencionó el jugador, según detalló el medio internacional.

En la entrevista, el deportista contó que cuando jugaba en el Arsenal, era su mamá la que le pedía dinero, y hace tan solo unos meses, apareció su padre para pedirle una suma económica.

“Esta temporada, me llega una denuncia de mi padre en la que me exige manutención hasta el resto de su vida. A partir de ahí paso varios meses hasta que me voy del Deportivo (La Coruña) con mucho estrés y mucho agobio, porque tengo que revivir momentos de mi vida muy difíciles”, explicó el delantero.

Esta situación lo afectó tanto emocionalmente, que decidió enfocarse en su bienestar personal una vez finalizó su contrato con el Deportivo La Coruña. Debido a ello, estuvo un mes sin equipo, hasta que firmó con el PSV el domingo anterior.

“En ese momento, no estaba capacitado para poder firmar con el club (PSV) y se los dije. Ellos me escribían todas las semanas y me decían que estaban para cualquier cosa, que me esperarían”, explicó Lucas.