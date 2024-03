Futbolista Melissa Herrera manda un mensaje para los que se quejan por los precios de los parqueos

Melissa Herrera aprendió por las malas y ahora evitará quejarse por lo sucedido. (JOHN DURAN)

Melissa Herrera, jugadora de la Selección femenina de Costa Rica, aprendió una dura lección sobre el dinero que se paga para que le cuiden el carro en un evento y compartió la anécdota en sus redes sociales.

La jugadora contó lo que le sucedió a las afueras del estadio BMO en Los Angeles, previo al partido de la tricolor ante Canadá por la Copa Oro.

“Si usted es de los que se queja en Costa Rica como yo por pagar entre 5 mil colones y hasta 20 mil colones a las personas que cuidan el carro por un concierto o partido, no se queje, porque ustedes no saben lo que me acaba de pasar.

“Entro al parqueo, vi que no habían máquinas, un muchacho me dijo que eran $60 (¢31 mil al tipo de cambio) y le respondí ‘¿con tarjeta?’. Pagué, me dieron el tiquete y pensando decía ‘¿será que me cobró así porque no era gringa?’. No sabía si en verdad valía esa cantidad por los partidos de la Copa Oro, pero ha sido el parqueo más caro que he pagado”, relató.

Meli a partir de ahora tendrá más en cuenta el valor de pagar a un guarda que le cuide el carro.