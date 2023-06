Futbolista se retira a los 28 años, culpa al Herediano y el club le responde

La jugadora del Club Sport Herediano, Michelle Montero, quien ganara el título con ese equipo en el 2020, anunció su retiro este lunes y culpó al Team florense por falta de apoyo.

Montero es una delantera que jugó también en el fútbol extranjero, en Ecuador, en Israel y en México y este 2023 volvió al Team, pero decidió retirarse luego de un torneo. Ella publicó una carta donde dice las razones.

Michelle Montero se retira del fútbol a los 28 años. (Cortesía)

“¿Por qué me voy?, porque no dejaré que nada ni nadie me dé por menos, yo sé lo que merezco, sé por lo que he pasado y sé que el fútbol femenino debería ser mejor de lo que nos dan”, escribió Montero.

“Heredia es una institución que amo, pero al igual que muchos equipos, tienen personas que no quieren darle nada al fútbol femenino y bueno, ya saben por qué está casi desintegrado”, expuso la delantera.

“Yo quiero contarles el por qué no seguí con el Herediano. Me llamaron y me dijeron que no podían cubrir el contrato, chicos, mi contrato era: salario, que es menor a 1.000 dólares y universidad y conste, la U da un 75 por ciento, ellos pagan el resto (25 por ciento). ¿Qué tanto les cuesta ayudarnos?”, cuestionó entre otras cosas Montero.

“Esto no lo hago por dañar la imagen del equipo, lo hago porque realmente quiero que nos apoyen”.

Robert Garbanzo respondió a la jugadora. (Rafael Pacheco Granados)

Otra jugadora, Vanessa Molina, reaccionó a la publicación de Montero y dijo que se fue por razones similares de ese equipo.

“Mis respetos por las jugadoras que aún siguen dándolo todo por amor a la camiseta, pero yo también ya tuve suficiente de vivir de las migajas que nos dan a las mujeres en el fútbol femenino... solo la idea de seguir siendo partícipe en tremenda desigualdad de género me causa demasiada repulsión”.

El gerente deportivo del Herediano, Robert Garbanzo, respondió a la jugadora, a través de La Teja.

“Eso no es así, que se le puede cumplir y no con el contrato, en femenino no hay contrato, ellas reciben viáticos y se le cumplió con eso y con la universidad”, dijo Garbanzo.

“Que personas que no quieren darle al femenino, el equipo hizo una reestructuración deportiva para darle las condiciones necesaria y el femenino en sí no genera muchos ingresos, lo que se da para ellas viene del masculino.

“No hay derechos de transmisión, ni patrocinadores, ni la afición se interesa mucho tampoco, es fácil culpar a un club, pero se hace el esfuerzo sacando presupuesto de otro lado, han faltado cosas, claro que sí, como a todos los demás, pero hemos estado haciendo el esfuerzo. Hay una pequeña campaña en contra del Herediano femenino, que hemos hecho mal… sí, pero estamos trabajando para tener un equipo acorde a la institución”.

Garbanzo dijo que si se ponen en esas, que les pregunte a los demás equipos a ver cómo trabajan. Se le hizo ver que Alajuelense, al parecer, tiene un modelo que ha sido exitoso en mujeres.

“No sé cómo operan, no sé de dónde sacan el presupuesto para las muchachas. No sé si tiene un modelo mejor que el nuestro, pero vamos a trabajar en nuestro modelo”, expresó.