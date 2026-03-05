Deportes

Futuro de la Finalissima se define la próxima semana, según UEFA y Conmebol

El duelo entre los vigentes campeones de América y Europa está programado para el 27 de marzo en Lusail, cerca de Doha, pero debido a los ataques en ese país, el encuentro está en veremos

Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP

El futuro de la Finalissima entre Argentina y España se definirá la próxima semana, dijeron la UEFA y la Conmebol, tras los ataques sufridos por Catar, sede del partido.

“Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región.

“Se prevé que la decisión definitiva se tome a finales de la próxima semana. Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa”, informó la UEFA.

La fecha de la Finalissima, que se jugará entre Argentina y España se definirá la próxima semana. Foto: AFP. (ADRIAN DENNIS/AFP)

En conversaciones

La entidad aseguró que mantiene conversaciones con los organizadores locales de un choque muy esperado, porque enfrentaría por primera vez a Lionel Messi y a Lamine Yamal, pasado y presente del FC Barcelona y dos grandes talentos del balón.

“La idea de todos es jugar”, dijo una fuente de la Conmebol, quien también aseguró que la suerte del torneo se definirá la próxima semana.

El duelo entre Argentina y España es el último choque por un título oficial de selecciones antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La Albiceleste buscará defender la estrella conquistada en Catar en el 2022 y La Roja apunta a conseguir su segunda corona, tras la obtenida en Sudáfrica 2010.

Argentina y España disputarían la Finalissima en marzo de 2026, si España confirma su disponibilidad en la ventana FIFA.
Lionel Messi y Lamine Yamal se enfrentarán en la Finalissima, programada para el 27 de marzo. Foto: La Nación Argentina. (La Nación Argentina /La Nación Argentina)

“La solución, entiendo, mientras no se pueda jugar allí, sería buscar una sede. Lo que está claro es que nosotros queremos jugar unos partidos, porque no actuamos desde noviembre”, dijo el seleccionador español, Luis de la Fuente, en una entrevista transmitida el lunes por RTVE.

