“Toda mi vida he sido morada, mi familia no es muy futbolera y es vacilón que me haya gustado tanto el fútbol. Tengo un tío (Eugenio Segura) muy morado y todos los demás son medio quitados, él es el más morado de la familia y mi afición la vivo con él”, contó Mónica, quien es vecina del puritico centro de Desamparados en San José.