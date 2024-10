Gabriela Jimenez puso en su lugar a Allan Alemán y le frenó malacrianza por derrota del Saprissa

Gabriela Jiménez se paró frente ante Allan Alemán para que le respondiera una pregunta por la derrota del Saprissa. (Instagram)

Gabriela Jiménez, periodista de TD Más, tuvo que plantarse duro en el programa La Platea ante una malacrianza que le montó Allan Alemán por una pregunta que le hizo durante el espacio.

Gaby le consultó a su compañero lo mismo de lo que están hablando todos los morados y el ambiente futbolístico en general: “¿tiene que irse Vladimir Quesada del Saprissa?”.

A Alemán la pregunta no le cayó nada bien y se puso a discutir con Jiménez sobre el porqué le preguntaba eso y que él no era quién para responderlo.

“Yo no soy el que mando Gaby, mejor pregúntele a un morado, a mí no me gusta hablar de esas cosas”, respondió.

Jiménez, como buena comunicadora, insistó en el tema porque para eso tienen a Alemán como representante de los morados en el programa: “Le pregunto a usted, porque no tengo a ningún aficionado aquí”.

Pero la repregunta enchaquetó aún más al Superratón, que se le pasó la mano con la malacrianza por la forma en la que le respondió a Gaby.

“Que le responda la gente en los comentarios (de Facebook)”, respondió de forma altanera Alemán, evidentemente enojado y como si Gaby tuviera la culpa de que Saprissa perdiera.

“Pero yo le estoy preguntando a usted”, replicó Gaby, a lo que Alemán dijo: “Entonces no quiero contestar y ya”.

Jiménez hasta le cuestionó que porqué se enojaba por la pregunta, pero no hubo caso, no quiso responder a nada y se salió por la tangente.

En los comentarios de los que hablaba Alemán muchos dijeron que el exfutbolista no quiso responder porque como su hijo Fabricio juega en Saprissa, no quiere decir algo que luego lo afecte, aunque pudo haber explicado eso de forma respetuosa, sin ninguna duda.