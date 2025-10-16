Gareth Bale, exjugador del Real Madrid, confiesa un temor que siempre lo ha acompañado. (ADRIAN DENNIS/AFP)

El histórico exjugador del Real Madrid, Gareth Bale, reconoció en una entrevista con Front Office Sports que uno de sus mayores temores siempre ha sido caer en la quiebra.

El galés explicó que manejar grandes sumas de dinero puede ser complicado y que muchos deportistas terminan en problemas financieros por no saber administrar sus ganancias.

LEA MÁS: El curioso mensaje de Allan Alemán en medio de polémica entre su ex y la de Marvin Loría

“Había una cosa que siempre me asustaba por dentro”, reveló Bale, agregando que suele leer artículos sobre atletas que pierden todo su patrimonio después de retirarse.

Planificación financiera tras el retiro

“Cuando termino, dejo de recibir un cheque de pago. Entonces, ¿cómo reestructuran las personas sus vidas? Me imagino que hay muchos atletas que viven con lo que ganan, un estilo de vida grande y lujoso. Intento no hacer eso”, comentó Bale, dejando claro que siempre ha pensado en su futuro.

Gareth Bale se retiró del fútbol en 2022. (Manu Fernandez/AP)

LEA MÁS: Mariano Torres se robó el show en San Carlos con un golazo extraordinario para consolidar liderato de Saprissa

Desde su retiro en 2022 con Los Ángeles FC, Bale ha lanzado varias empresas comerciales y se ha involucrado como experto en televisión, manteniendo su vínculo con el mundo del fútbol.

Éxito y legado en el fútbol

Durante su carrera, Gareth Bale destacó por su paso en equipos de élite como Tottenham Hotspur y Real Madrid, donde llegó a ser uno de los jugadores mejor pagados del mundo.

(Real Madrid/Real Madrid)

Su planificación financiera le permitió asegurar un futuro estable y evitar depender únicamente de los ingresos semanales que recibía como profesional.

Su historia sirve como ejemplo de cómo los atletas pueden combinar éxito deportivo con inteligencia financiera para evitar caer en problemas económicos tras la jubilación.