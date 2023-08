Géiner Segura llegará a Pérez Zeledón, pero antes abrió un negocio familiar que lo tiene muy motivado

El entrenador Géiner Segura, quien hasta el 31 de julio era el director técnico de Puntarenas, fue nombrado este lunes como el nuevo timonel de Pérez Zeledón.

Los Guerreros del Sur no perdieron el tiempo, ya que este lunes, después del anuncio de la salida de Luis Marín del banquillo generaleño, luego de tres partidos, informaron que el exporteño se hará cargo del equipo.

Recordemos que Géiner Segura entró a la historia del fútbol nacional al guiar al Cartaginés a su cetro número cuatro, luego de 81 años de espera.

Pero además, Géiner anunció en sus redes sociales este domingo, la apertura de un negocio familiar que lo tiene muy contento.

Se trata de una venta de comidas en Pérez Zeledón que se llama “Delicias El Fantasma”, que se ubica en Villa Ligia Daniel Flores, donde los clientes pueden pedir servicio exprés o ir al sitio a comer. En el menú hay ceviche, caldosas, pollo frito, alitas, pizza, arroz cantonés, milk shakes, churchill, repostería y muchos otros platillos. Géiner de vez en cuando se da la vuelta por el negocio que es administrado por su esposa y su hija (doña Cecilia Jorge y Naomi Segura Jorge).

Géiner le comentó a La Teja las dificultades de abrir un negocio propio, pero la satisfacción que se siente.

“Abrir un negocio de comidas es muy bonito porque mi mamá cuando vivía (Hannia Mora), siempre tuvo negocios de comidas en la zona sur y me siento muy identificado con esa área, ya que crecí en este ambiente y me hubiera encantado que mami estuviera, porque seguramente estaría orgulloso de ver que mi familia y yo seguimos en el negocio de las comidas”, expresó.

“Abrir negocios de comidas realmente es caro, todo lo que se usa, implementos, equipo, personal capacitado, insumos, todo es de calidad y es caro, también es delicado porque se debe mantener la salubridad en todo. Por dicha mi esposa es nutricionista y también docente del curso manipulación de alimentos; o sea, el aseo es prioridad, como debe ser.

“Hay mucha variedad de comida y seguramente el menú irá variando con el tiempo para meter más platillos, también estamos recibiendo recomendaciones y escuchamos a los clientes para ofrecer lo que prefieren y lo que están buscando”, expresó Segura a La Teja.

El entrenador les dejó un mensaje a aquellas personas que quieren emprender y que a veces no se animan, por diversas razones.

“Animo a las personas que tienen la pasión por el área gastronómica a que sus proyectos no sean solo un sueño, sino que le pongan fecha y lo conviertan en un plan para que algún día lo realicen, que den el primer paso con lo que tengan, no dejen de capacitarse y de exigirse mejorar por sus clientes, que sin ellos no somos nada. No olvidar poner todo en manos de Dios”, comentó el nuevo entrenador de Pérez Zeledón.

En los comentarios de su Facebook, algunos clientes le sugirieron una sucursal en Cartago, donde dejó a grandes amigos.

“En Cartago sería un sueño tenerlo, de hecho me gustaría poner más puntos en el país; pero todo a su tiempo y cuando sea la voluntad de Dios”.