Géiner Segura: “Lo que más nos gustaría es tener constancia y lograr la clasificación”

El técnico del Cartaginés, Géiner Segura, ve en la constancia la fórmula para avanzar a semis. John Durán. (JOHN DURAN)

Cartaginés vive un buen momento, es segundo en la tabla y viene de ganarle con contundencia a Saprissa. Para su entrenador, Géiner Segura, la constancia es la clave para mantenerse en esa posición privilegiada y lograr los objetivos que se trazaron, incluido el título, que por tantísimos años se les ha negado.

“Estamos en esa búsqueda, queremos ser más constantes, ahora hicimos un juego importante contra Saprissa, pero viene otro más importante, contra Sporting, necesitamos tratar de ganar para esa búsqueda de la constancia.

“En este cierre, lo que más nos gustaría es tener constancia y lograr la clasificación. Yo no puedo adelantar el futuro, no puedo pensar en cosas que no han pasado, vamos a ir partido a partido, trabajar día a día para que los objetivos se cumplan, lo más importante es buscar la clasificación”, manifestó el técnico.

El duelo ante los josefinos es este miércoles a las 8 de la noche en el estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas. Los brumosos son segundos con 24 puntos y Sporting es quinto con 22, o sea, es un duelo que puede generar movimientos en puestos de clasificación.

“(Sporting) es un equipo que está bien dirigido, bien armado, ha hecho su inversión, pero vamos con la convicción de ganar, sabemos que es un duro rival”, añadió Segura.

24 puntos tiene Cartaginés

A Géiner, además de avanzar a la siguiente fase, hay otro tema que lo ilusiona: la posibilidad de volver a jugar en la Liga Concacaf.

“Al final lo más importante es buscar la clasificación y si la buscamos también está el tema de la Concacaf, entonces yo creo que van de la mano, el objetivo primero es clasificar y por eso peleamos, el otro está ahí y lo vamos a luchar.

“Cartaginés tiene que estar siempre peleando por todo lo deportivo que se nos presente y así lo entendemos nosotros. Mi deseo es ver un Cartaginés más sólido”, dijo.