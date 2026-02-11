Géiner Segura revela lo que significa para él regresar al Saprissa

Géiner Segura, asistente técnico del Deportivo Saprissa, se emocionó cuando contó la manera en que lo contactaron para regresar al cuadro morado.

Segura, Raúl Ovares y Marco Herrera forman la mancuerna del técnico Hernán Medford, y el entrenador generaleño no dudó en aceptar el llamado de la S para ayudar al Pelícano en su tarea de levantar al equipo tibaseño.

A finales del año pasado, Géiner viajó a España para participar en una pasantía, luego de terminar una maestría.

Géiner Segura, asistente técnico del Saprissa contó detalles de su regreso al equipo morado. Foto: José Cordero. (José Cordero /José Cordero)

“Estaba en Pérez Zeledón con mi familia luego de hacer la pasantía en Europa y recibí una llamada, en donde me consultaron si me gustaría ser asistente de Hernán; anteriormente ya habían hablado con Hernán y él aceptó mi llegada.

“En ese momento le dije a mis hijos y mi esposa, lo conversamos y se dio. La verdad es que me sentí muy bien, muy orgulloso de que no solamente (Erick) Lonis y Hernán, sino que la dirigencia hiciera posible mi llegada, que me tomaran en cuenta y eso me compromete para dar lo mejor”, afirmó.

Lo que espera aportar

Segura sabe lo que los aficionados demandan en este momento, el título nacional y volver a la competencia internacional, y le envió un mensaje al saprissismo.

“Hay un compromiso total; obviamente sabemos lo que es Saprissa, es un equipo grande, que le gusta ganar títulos.

“Y nosotros veníamos con un compromiso claro, para conseguir los objetivos y estamos trabajando duro; sé lo que Hernán puede aportarle al equipo y me siento contento por regresar a la institución”, destacó.