Internacionales

Hernán Medford no llega solo a Saprissa: Geiner Segura estará en el banquillo morado

El Deportivo Saprissa confirmó que Hernán Medford no llegará solo al banquillo, ya que contará con Geiner Segura como asistente técnico hasta diciembre del presente año

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El regreso de Hernán Medford al Deportivo Saprissa no será en solitario. El club confirmó que el experimentado entrenador contará con Geiner Segura como asistente técnico, con un ligamen establecido hasta diciembre del presente año.

Cuerpo técnico con experiencia y pasado exitoso

Medford estará acompañado en el banquillo por Raúl Ovares, Marco Herrera y mantendrá la continuidad del preparador físico Marcelo Tulbovitz, conformando un cuerpo técnico que en el pasado ya condujo a la institución a uno de los logros más importantes de su historia.

La dirigencia apostó por una combinación de conocimiento del club, experiencia y continuidad, en un momento clave para la planificación deportiva del equipo morado.

LEA MÁS: León Weinstok reveló datos impresionantes del nuevo estadio de Alajuelense

Medford vuelve con amplio recorrido profesional

El nuevo director técnico del Saprissa acumula una vasta trayectoria, con más de 570 partidos dirigidos y experiencia al frente de más de 20 equipos, tanto en el ámbito nacional como internacional. En Costa Rica, Medford dirigió clubes de primera línea y también tuvo un paso por la Selección Nacional.

A nivel internacional, registra etapas en México, Honduras y Guatemala, además de haber sido seleccionador nacional de Honduras en 2014, lo que refuerza el perfil de un entrenador con recorrido y manejo de escenarios de alta presión.

Geiner Segura se suma al proyecto morado

Geiner Segura Pasantía en el Real Oviedo de España Agustín Lleida 24 de noviembre del 2025 Cortesía: Facebook Geiner Segura
Geiner Segura será asistente técnico morado hasta diciembre del presente año. (La Nación/Cortesía: Facebook Geiner Segura)

La incorporación de Geiner Segura como asistente técnico refuerza el banquillo con un profesional de amplia experiencia en el fútbol nacional. Segura ha dirigido equipos como San Carlos, Guadalupe, Cartaginés, Herediano, Puntarenas, Pérez Zeledón y Jicaral, entre otros, lo que aporta conocimiento del medio y lectura del campeonato local. También fue campeón en ese mismo puesto con Alajuelense, al lado de Andrés Carevic en 2020.

El club destacó que Medford regresa con una identidad forjada desde su etapa como futbolista, ahora con la misión de liderar al equipo en nuevos desafíos deportivos.

El Deportivo Saprissa dio la bienvenida oficial a Hernán Medford como su nuevo director técnico, deseándole éxitos en esta nueva etapa al frente del club.

Jornada 4 de Liga Promerica partido Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón Pérez Zeledón, debut de Hernán Medford
Hernán vuelve a Saprissa tras su reciente paso por el Herediano (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaHernán MedfordGeiner SeguraNotas ILATNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.