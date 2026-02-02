Hernán Medford no llega solo a Saprissa: Geiner Segura estará en el banquillo morado

El regreso de Hernán Medford al Deportivo Saprissa no será en solitario. El club confirmó que el experimentado entrenador contará con Geiner Segura como asistente técnico, con un ligamen establecido hasta diciembre del presente año.

Cuerpo técnico con experiencia y pasado exitoso

Medford estará acompañado en el banquillo por Raúl Ovares, Marco Herrera y mantendrá la continuidad del preparador físico Marcelo Tulbovitz, conformando un cuerpo técnico que en el pasado ya condujo a la institución a uno de los logros más importantes de su historia.

La dirigencia apostó por una combinación de conocimiento del club, experiencia y continuidad, en un momento clave para la planificación deportiva del equipo morado.

Medford vuelve con amplio recorrido profesional

El nuevo director técnico del Saprissa acumula una vasta trayectoria, con más de 570 partidos dirigidos y experiencia al frente de más de 20 equipos, tanto en el ámbito nacional como internacional. En Costa Rica, Medford dirigió clubes de primera línea y también tuvo un paso por la Selección Nacional.

A nivel internacional, registra etapas en México, Honduras y Guatemala, además de haber sido seleccionador nacional de Honduras en 2014, lo que refuerza el perfil de un entrenador con recorrido y manejo de escenarios de alta presión.

Geiner Segura se suma al proyecto morado

Geiner Segura será asistente técnico morado hasta diciembre del presente año. (La Nación/Cortesía: Facebook Geiner Segura)

La incorporación de Geiner Segura como asistente técnico refuerza el banquillo con un profesional de amplia experiencia en el fútbol nacional. Segura ha dirigido equipos como San Carlos, Guadalupe, Cartaginés, Herediano, Puntarenas, Pérez Zeledón y Jicaral, entre otros, lo que aporta conocimiento del medio y lectura del campeonato local. También fue campeón en ese mismo puesto con Alajuelense, al lado de Andrés Carevic en 2020.

El club destacó que Medford regresa con una identidad forjada desde su etapa como futbolista, ahora con la misión de liderar al equipo en nuevos desafíos deportivos.

El Deportivo Saprissa dio la bienvenida oficial a Hernán Medford como su nuevo director técnico, deseándole éxitos en esta nueva etapa al frente del club.

Hernán vuelve a Saprissa tras su reciente paso por el Herediano (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Nota realizada con ayuda de IA