Géiner Segura: “Sabía que Dios me tenía preparado algo grande”

El técnico del Cartaginés, Géiner Segura destacó el trabajo del grupo para obtener el cuarto título brumoso. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Agradecido con Dios y feliz se mostró el técnico del Cartaginés, Géiner Segura, por tener el honor de darle al cuadro brumoso su cuarto título.

El entrenador le dijo a Deportivas Columbia que nunca bajó los brazos y confió siempre en la voluntad de Dios.

“Dios me tenía algo. Cuando pasó todo (declaraciones de Leonardo Vargas, luego del juego contra Jicaral en mayo) y que no vale la pena recordar, alguien me aconsejó, en donde pude haber tomado otras decisiones”, afirmó.

Fiel a su estilo, Segura dijo que lo logrado no es mérito personal, es de todo el grupo.

La unión del grupo fue clave para lograr el título. John Durán (JOHN DURAN)

“Esto es para rodos los que me ayudaron, es de un grupo de trabajo. Vine con un sueño, quiero agradecerle a ‘Puma’, mi representante, él me trajo acá, vio una opción y esto es para él.

“Pasamos muchas personas, pero no solo Géiner, yo soy la cabeza pero detrás mío hay muchas personas que me colaboraron para vivir esto. Esto es para mi familia, para mi esposa, mis hijos”.

