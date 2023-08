Géiner Segura se sacudió ante pregunta que lo incomodó en la conferencia de prensa

El nuevo técnico de Pérez Zeledón, Géiner Segura, se molestó ante una pregunta que le formularon en la conferencia de prensa y sacó pecho con los logros que ha tenido como entrenador.

Los Guerreros cayeron 2 a 1 ante Alajuelense, pero al menos dieron una cara más combativa en el partido, ante uno de los favoritos del torneo.

Pérez Zeledón cayó 2 a 1 ante la Liga, pero se vio mejor. (Rafael Pacheco Granados)

La pregunta que molestó un poco al generaleño fue: ¿Qué lo mantiene con ilusión de dirigir luego de las salidas de Herediano y Puntarenas?

“En Cartaginés estuve cuatro torneos, estuve completo en tres y logramos algo histórico, ¿qué me mantiene ilusionado? Cuando estuve en San Carlos lo ascendí, en Palmares con nueve puntos lo salvamos del descenso y lo clasificamos, hable con la gente de Palmares, tienen cancha sintética, ¿que hubiera pasado si descienden?”, expresó.

“En Guadalupe estuve cinco torneos y nunca tuvo problemas de descenso, todos los objetivos que tenían bien claros se cumplieron. Hice un ‘impasse’, fui a Alajuela donde aprendí con profesionales, yo no gané el título, ese campeonato es de Andrés Carevic, pero en el tiempo que estuve ganamos dos. Llegué a Cartaginés y ganamos un título histórico”, añadió Géiner.

“Luego fui a Heredia, llegue a la final de Copa, me quitaron en la fecha siete, está bien, no pasa nada y luego al PFC, donde la presidenta explicó el proyecto que se me daba, pero decidieron no continuar más con Géiner Segura. No hay problema, agradezco, me dieron el apoyo y ahora vengo con ánimo a esta institución. Sé lo que significa, viví momentos donde nos salvamos del descenso (de jugador), me preparo para ser técnico, me ha costado mucho, pero soy un técnico que trabaja”, comentó Segura.