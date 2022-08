Géiner Segura: “Tenemos que hacer frente a esto y le hacemos frente con trabajo”

El técnico del Cartaginés, Géiner Segura, no puso excusas luego de perder ante Saprissa, un resultado que los mantiene hundidos en la parte baja de la tabla de posiciones y con pocas opciones de clasificar.

Los campeones nacionales cayeron como locales 2-1 y suman apenas seis puntos en ocho partidos jugados, ocupan el quinto lugar del grupo B, solo superando a Pérez Zeledón por gol diferencia.

Géiner Segura no la pasa bien en el Apertura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Segura fue claro y dijo que la única forma de sacar adelante al equipo es trabajando y que se enfoca en eso.

“No lo podemos ocultar y no voy a dar excusas, no tenemos los puntos que queremos tener. Hay mucho análisis que hacemos, pero al final esto es de resultados y no los hemos tenido. Tenemos que hacer frente a eso, es parte de ser técnico y le hacemos frente con trabajo”, comentó.

El brumoso asegura que armó un camerino fuerte y que por eso sus jugadores lo respaldan cuando dan declaraciones. De cierta manera, eso le da tranquilidad.

Géiner Segura: “Es un rotundo fracaso para nosotros”

“Tenemos jugadores inteligentes que saben cuando uno trabaja o no, es la forma por la cual uno se siente tranquilo, por el trabajo que uno hace, que lo disfrutan, no han dejado de trabajar, estamos ocupados. Son los jugadores los que dicen si uno es bueno o malo, pero ese respaldo se puede acabar sin resultados, eso lo entiendo”, dijo el técnico brumoso.

Al Cartaginés no le va bien en su defensa del trono. (Rafael Pacheco Granados)

La increíble profecía que Géiner Segura hizo cinco años antes de ser campeón

“En algún momento las cosas se dieron de buena manera y ahorita estamos trabajando, pero no se dan los resultados, es normal que cualquier afición quiera la salida de un técnico”, añadió ante el hecho que un sector de la hinchada blanquiazul lo quiere fuera.