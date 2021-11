Geiner Segura ya estuvo en drama brumoso cuando quedaron fuera en el último minuto

El técnico brumoso Geiner Segura ya estuvo en un final dramático para el Cartaginés que se resolvió en la última jornada, pero estaba al otro lado de la moneda.

Geiner Segura vivió la eliminación hace dos años desde la acera del frente. (Rafael Pacheco Granados)

Fue para el Apertura del 2019 cuando Segura era el entrenador de Guadalupe y Cartaginés necesitaba de un triunfo de los josefinos, combinado con una victoria brumosa para pasar a las semifinales.

Los resultados se estaban dando, Cartago necesitaba ganar en el Ebal Rodríguez ante el equipo Limón y que San Carlos no puntuara en el Coyella Fonseca ante los guadalupanos, idéntica combinación a la que necesitan los brumosos este domingo.

En el minuto 90, en ambos estadios todo era favorable para los brumosos. Los paperos sacaban la tarea ante el duro equipo de Limón al que vencieron 2 a 0 y Guadalupe le estaba ganando a San Carlos 2 a 1.

Casi se puede decir que la suerte estaba echada, pero no.

Al minuto 93, en un tiro libre a favor de los Toros del Norte, San Carlos consiguió el empate por medio de Juan Vicente Solís y los brumosos que casi estaban festejando se quedaron con las manos vacías y el corazón roto.

Limon vs Cartago Los brumosos ya estaban listos para celebrar cuando les avisaron del gol sancarleño. (Jose Cordero)

El equipo de Geiner perdió una ventaja de dos goles, luego de los pepinos de Frank Zamora y Marco Meneses en el primer tiempo y Cartaginés quedó fuera por eso. Hoy está del otro lado de la moneda, esperando que los guadalupanos saquen la tarea.

“Vamos a concentrarnos en ganar nuestro juego, el otro no está en nuestro control, pero vamos a estar pendiente. Tendremos herramientas para darnos cuenta, pero nosotros específicamente estaremos enfocados en Cartago, concentrados en que tenemos que ganar”, explicó Segura.

“Queremos llevar el control del juego como tal, no es fácil, pero entendemos que es la única opción si aspiramos a clasificar porque dependemos de un resultado”, dijo.

Drama

El periodista de Columbia Rodolfo Méndez, confeso brumoso, recuerda como si hubiera sido ayer esa amarga experiencia.

“Ya había terminado el partido en Guápiles y Cartaginés sacó la tarea 2 a 0. Estábamos en las gradas pendientes todos de la radio, yo de mis compañeros. Ese día no me tocaba trabajar en Columbia pero lo hacía para una página que tengo. Cuando de repente cantan gol y se queda todo el mundo allí, era de San Carlos... listo. No se podía hacer nada”, recuerda Méndez.

31 — puntos tiene Cartaginés y Santos 33 a falta de una fecha

Rodo dijo que ya había empezado a bajar para hacer las entrevistas pertinentes por la clasificación, pero que el gol de San Carlos lo devolvió a la realidad.

“Fue duro. No veo tanta efervescencia como esa vez como para ilusionarse. Lo veo más difícil. La gente, luego del partido contra Pérez, perdió toda esperanza”, dijo.