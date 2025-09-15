Gerald Drummond mejoró su marca y clasificó a la semifinal del Mundial de Atletismo

El vallista Gerald Grummond clasificó a la semifinal de los 400 vallas, en el Mundial de Atletismo de Japón. Instagram Gerald Drummond. (La Nación/Fotografía: Luis Diego Gómez)

El atleta costarricense Gerald Drummond avanzó a la semifinal del Campeonato Mundial de Atletismo, en la prueba de los 400 metros con vallas.

El vallista mejoró su marca en la temporada, registrando un tiempo de 48.81. De acuerdo con la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), el atleta se ubicó en el carril número ocho del cuarto heat, el cual se definió de la siguiente forma: Rai Benjamín Estos Unidos con un tiempo de 48.15, seguido del alemán Emil Agyekum quien clasificó segundo con 48.33, tercero Víctor Ntweng con 48.54 de Botswana y como cuarto clasificado Gerald Drummond con 48.81.

Dicha marca lo ubica en el puesto 20 del mundo con posibilidad de ingresar a los 8 mejores del planeta si logra el pase a la gran final del Campeonato Mundial Mayor Tokio 2025. Esto dijo el atleta luego de su competencia.

“Estoy muy contento con mi desempeño en la primera ronda, es mi mejor marca de la temporada. Ha sido una temporada muy difícil para mí y desde un inicio sabíamos que el momento en donde debía correr rápido era en el mundial y de acuerdo con la planificación todo ha salido muy bien.

“Así que estoy descansando un poco y esperar que lleguen las semifinales, tratar de hacer lo mejor para representar a Costa Rica de la mejor manera y le agradezco a todas las personas que me están apoyando”, expresó Gerald, quien pertenece al equipo de atletismo Coopenae.

