La vallista Daniela Rojas debutará en el Mundial de Atletismo tras un año lleno de problemas y sacrificios

Daniela Rojas, atleta de los 400 metros vallas está lista para debutar en el Campeonato Mundial de Atletismo. Instagram Daniela Rojas. (Instagram Daniela Rojas./Instagram Daniela Rojas.)

La vallista costarricense Daniela Rojas está lista para darlo todo en su debut en el Campeonato Mundial de Atletismo, que se lleva acabo en Tokio, Japón.

La atleta de los 400 metros con vallas está en el país del Sol Naciente desde inicios de semana y reveló que su clasificación a la máxima cita del atletismo internacional llegó en un año en el que ha enfrentado serias dificultades.

La organización World Athletics le notificó el 1 de setiembre que la tica se ubicó dentro las 40 clasificadas. Tres días antes, ella estaba en el puesto 43, pero la italiana Linda Olivieri, quien ocupa el puesto 41, no entró debido a que su país ya cumplió con la cuota de participación (tres plazas), y otras dos atletas quedaron fuera por lesión.

“La noticia llega en un gran momento, el 2025 ha sido un año bastante complicado para mí, pero gracias a Dios hoy estoy viendo los frutos de mi trabajo. En los primeros meses del año hubo un atraso en los depósitos de una beca que recibo y tuve que ingeniármelas para conseguir dinero.

“Soy educadora física y, además, tengo formación en marketing digital y estuve haciendo trabajos en mercadeo, que era lo menos físico y me lesioné en un par de ocasiones y cuando llegó el dinero, pude financiar parte de una gira a la que fui en Europa y esto me dio mucha más tranquilidad”, comentó.

Daniela posee el récord nacional mayor de los 400 metros con vallas, desde el pasado 19 de julio anterior, cuando cronometró 56.15 en el Meeting de Atletismo en Madrid. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Todo listo

La primera participación de Daniela en el mundial será este domingo 14 de setiembre, a las 8:20 p. m. hora tica. Si avanza a las semifinales, volverá a competir el miércoles 17 de setiembre.

Este año, Daniela se apoyó en Emmanuel Chanto como entrenador y está contenta con el cambio, que ha hecho más intensa su formación en la parte táctica y técnica.

“El hecho de estar acá es un gran logro para mí. Por supuesto que quisiera llegar a semifinales, pero es muy importante mejorar mi marca y volver a romper el récord nacional.

“Sé lo complicado que es avanzar a estos eventos, pero quiero seguir mejorando, participar en más competiciones internacionales y no solo asistir; quiero mejorar mis participaciones y obtener mejores resultados”, añadió.

Es la primera vez en que la herediana participará en un campeonato mundial. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

Superándose

Daniela, quien forma parte del equipo de atletismo Coopenae, posee el récord nacional mayor de los 400 metros con vallas, desde el pasado 19 de julio anterior, cuando cronometró 56.15 en el Meeting de Atletismo en Madrid, España, dejando atrás el récord de 56.19 que la atleta olímpica Sharolyn Scott impuso en el el 2012.

Casi un mes después, en la semifinal del Campeonato NACAC en Bahamas, del 15 de agossto pasado, hizo un tiempo de 55.86 convirtiéndose en la primera costarricense que logra bajar de los 56 segundos.

