Gerente de equipo que pelea por clasificar reconoce interés por Marcel Hernández

Marcel Hernández, delantero cubano del Cartaginés, habló largo y tendido sobre su situación en el Cartaginés, reconoció que el presidente del club brumoso no lo quiere y aceptó que hay interés de otros clubes por hacerse de sus servicios y este domingo el gerente de uno de ellos lo reconoció abiertamente.

Marcel Hernández interesa a Liberia. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Saprissa buscará amarrar el liderato con este once inicial

Se trata de Hans Zúñiga, gerente deportivo de Liberia, quien dijo que un jugador como el delantero cubano interesa a cualquier club, pero indicó que son respetuosos del ligamen que tiene el cubano con el club y que estarán a la expectativa.

“Sus números son sorprendentes y sí nos gustaría tener a un jugador como Marcel, no lo descartamos, nos llama mucho la atención, pero somos conscientes que en la actualidad tiene un tema contractual con Cartaginés y hasta que eso no se resuelva, no podríamos avanzar en nada”.

Hernández finalizó el sábado su participación en el torneo, cuando Cartaginés empató a un gol con Puntarenas. Mientras que Liberia cierra este domingo contra Pérez Zeledón.

“Tenemos que esperar resultados, terminando esto nos sentaremos, maduramos la opción y hablaremos con las personas correspondientes para ver las posibilidades que pueden haber para traer a Marcel a Liberia”, aseguró Zúñiga.

Por su lado, Marcel se destapó cuando le preguntaron el sábado qué era lo que deseaba que le presente un club en caso de que quieran negociar con él.

“Más que todo quisiera que sean personas responsables y serias, que confíen en el trabajo de uno, como lo digo, yo como que no sé esconder las palabras, soy tan directo, que no sean hipócritas conmigo, que sean frontales. Yo seguiré pecando posiblemente en este país porque soy como soy, frontal”, expresó el cubano.

LEA MÁS: Xbox estrena casi 20 juegos esta semana, ¿cuáles valen la pena?