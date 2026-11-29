En San Carlos tienen claro lo que deben hacer este sábado por la noche, para poder llegar a las semifinales del Apertura 2026 y para la dirigencia norteña, el arbitraje es un tema al que no le prestan mucha atención.

Carlos Acosta, gerente deportivo de los toros habló sobre las declaraciones que dio el asistente Sandro Alfaro, el viernes, previo al juego contra Alajuelense y dijo que la obligación del equipo es sacar los tres puntos ante la LDA.

“El arbitraje siempre será un tema polémico, creo que no se han equivocado adrede. Nosotros independientemente del arbitraje, tenemos que hacer goles, jugar bien y evitar goles y si hacemos eso, por más arbitraje, nadie lo cambia”, afirmó en el micrófono de Fox.

LEA MÁS: San Carlos vs Alajuelense: la arriesgada apuesta de Óscar Ramírez para asegurar la clasificación a semifinales

El juego entre San Carlos y Alajuelense será este sábado, a las 7 p.m. Foto: Albert Marín. (Albert Marin /Liga vs San Carlos)

“No tenemos más allá”

Acosta también habló de las declaraciones que dio Wálter Centeno, luego del juego contra Escorpiones, en donde parecía que le echaba tierra a la clasificación y hoy, todavía tienen la posibilidad de avanzar a la siguiente fase.

“Creo que hubo una mala interpretación en ese momento, después del calor del juego, era un partido que en el papel estaba fácil, y el viernes en la noche, el panorama estaba complicado, pero días después se vuelve a revivir todo.

“Hoy salimos como quien dice a pelear, no tenemos más allá y hay que ganar el partido, porque si hubiéramos ganado contra Escorpiones, igual tendríamos que ganar contra Alajuela y todo se resume al partido de esta noche”, manifestó.

Carlos Acosta, gerente deportivo de los toros habló de las declaraciones de Wálter Centeno. Foto: Albert Marín. (Albert Marin /La Nación)

¿Cómo valora el torneo de San Carlos?

“Por el pasado no podemos hacer nada, quedó ahí y me parece que hemos sido valientes, me quedo con el compromiso, entrega, profesionalismo de los muchachos, del cuerpo técnico.

“Y con la responsabilidad de junta directiva en donde me han apoyado y hoy por hoy, después de algún tiempo tenemos las sensaciones de clasificación”, expresó.