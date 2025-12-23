Deportes

Gerson Torres tocó fibras con su mensaje luego de no conseguir el título con Saprissa

El mediocampista Gerson Torres abrió su corazón y reapareció en sus redes sociales días después, de la final del Saprissa ante Alajuelense

Por Yenci Aguilar Arroyo

El mediocampista Gerson Torres abrió su corazón y reapareció en sus redes sociales días después, de la final del Saprissa ante Alajuelense.

El jugador llegó al Saprissa a inicios de año, como uno de los refuerzos de la “S”, junto a Nicolás Delgadillo y Sabin Merino y le ha costado ser protagonista con los morados.

En el torneo recién finalizado anotó 3 goles y jugó durante 960 minutos, de acuerdo con la Unafut.

Gerson Torres, jugador del Saprissa.
Gerson Torres, jugador del Saprissa. Foto: Instagram Gerson Torres. (Foto: Instagram Gerson Torres. /Foto: Instagram Gerson Torres.)

El mensaje de Gerson Torres

Este fue el mensaje que envió el exjugador del Herediano en sus redes:

“Este año asumí uno de los retos más importantes de mi carrera profesional, y quiero agradecerles de corazón por el apoyo incondicional que me han brindado en todo momento.

“No ha sido un camino fácil, las lesiones estuvieron presentes, pero siempre sentí su respaldo y su confianza, y eso me dio fuerza para seguir aportando dentro y fuera de la cancha.

“Duele no haberles podido dar el nuevo título que todos queremos, pero sepan que seguiré trabajando con el mismo compromiso y respeto por esta camiseta y por ustedes. Gracias, afición morada.

