Gerson Torres tocó fibras con su mensaje luego de no conseguir el título con Saprissa

El mediocampista Gerson Torres abrió su corazón y reapareció en sus redes sociales días después, de la final del Saprissa ante Alajuelense.

El jugador llegó al Saprissa a inicios de año, como uno de los refuerzos de la “S”, junto a Nicolás Delgadillo y Sabin Merino y le ha costado ser protagonista con los morados.

En el torneo recién finalizado anotó 3 goles y jugó durante 960 minutos, de acuerdo con la Unafut.

Gerson Torres, jugador del Saprissa.

El mensaje de Gerson Torres

Este fue el mensaje que envió el exjugador del Herediano en sus redes:

“Este año asumí uno de los retos más importantes de mi carrera profesional, y quiero agradecerles de corazón por el apoyo incondicional que me han brindado en todo momento.

“No ha sido un camino fácil, las lesiones estuvieron presentes, pero siempre sentí su respaldo y su confianza, y eso me dio fuerza para seguir aportando dentro y fuera de la cancha.

“Duele no haberles podido dar el nuevo título que todos queremos, pero sepan que seguiré trabajando con el mismo compromiso y respeto por esta camiseta y por ustedes. Gracias, afición morada.