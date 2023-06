Giancarlo González contó si realmente estuvo cerca de dejar a Alajuelense

Giancarlo González se mantendrá seis más con Alajuelense, (Marvin Caravaca)

Hace unas semanas la versión de que Giancarlo González dejaría a Alajuelense por una oferta del exterior sonó con fuerza. Periodistas de Guatemala aseguraron que tenía todo listo para irse al Municipal.

Al final, el capitán erizo se quedó con los rojinegros, pero ¿qué tan cierto y tan cerca estuvo el jugador de marcharse? El propio futbolista lo aclaró en momentos en que ha sido cuestionado por su rendimiento.

El Municipal estaba muy interesado en el zaguero de 35 años, y la oferta era buena, según sabemos.

“Hubo acercamientos, pero yo tengo seis meses más de contrato con la Liga, hasta diciembre y estoy comprometido con ellos. Hay cosas que quiero realizar acá todavía y no las ha hecho y ese es mi compromiso de estar acá, cumplirles.

“Siento que la salida más fácil para Pipo era agarrar las cosas e irse, pero yo me siento parte de este equipo, del liguismo y tengo mi compromiso de estar acá y darlo todo”, comentó.

Además respondió a quienes creen que su ciclo en el equipo terminó y que debería dar espacio a jugadores más jóvenes, criterios que respeta.

“La gente siempre va a hablar, lo importante es cómo me sienta yo y me vea el cuerpo técnico. Siento que todavía puedo aportar, que estoy en nivel, me siento bien físicamente y, por lo menos, para estos seis meses que vienen estoy al 100% de mis condiciones y en el equipo también lo consideran así, pues me han tomado en cuenta para seguir este torneo.

“La crítica siempre estará, uno que tiene años en el fútbol sabe que eso es el día a día, pero lo importante es como uno se prepare y estar abierto a que uno, aunque tenga 30 o 35, puede mejorar siempre”, explicó.

Para el torneo que se avecina González tendrá bastante competencia en el centro de la defensa con Alexis Gamboa, Juan Luis Pérez, Erick Cabalceta y fichajes como Guillermo Villalobos, así como la posibilidad fuerte que se habla de Daniel Chacón y hasta muchachos del alto rendimiento como Jossimar Gómez.