Giancarlo González también falló en su “análisis arbitral”

Adrián Chinchilla fue el árbitro central del duelo de Guanacasteca - Alajuelense. (Jose Cordero)

Al terminar el juego en el que Guanacasteca le quitó el invicto a Liga Deportiva Alajuelense con un 3-2, Giancarlo González declaró en Futv que a la Liga no le pitaron un penal por una supuesta falta en contra de Freddy Góndola.

González aseguró que el árbitro Adrián Chinchilla no la pitó porque Alajuelense iba ganando 2-0, pero eso no fue penal, a Góndola el defensor no lo toca.

En general Adrián Chinchilla, asistido por Carlos Fernández, Enmanuel Alvarado y Carlos Salazar, tuvo un buen trabajo, aplicó bien el trabajo en equipo y acá analizamos en detalle su desempeño ante un juego rudo:

Minuto 19: Adrián Chinchilla pitó un saque de esquina a favor de Guanacasteca, pero parecía más bien saque de puerta a favor de Alajuelense ¿Estuvo bien pitado?

No, el árbitro dio un tiro de esquina, pero en realidad era un saque de meta; el que la tocó de último fue el guanacasteco, entonces ahí Chinchilla debió tener más cuidado, porque dio un córner y si por casualidad anota Guanacasteca, se le hubiera venido el mundo encima.

Minuto 21: Falta a favor de Alajuelense, pero el técnico Horacio Esquivel protestó severamente la jugada. ¿El árbitro también debió amonestarlo?

Bien la falta señalada por Adrián Chinchilla, pero Horacio Esquivel de forma aireada protestó, me parece que la forma en cómo lo hizo no fue la adecuada, ahí mismo el árbitro debió sacarle la tarjeta amarilla.

Minuto 24: Adrián Chinchilla sacó la primera tarjeta amarilla para Jose Pablo Córdoba en Guancasteca. ¿Cómo estuvo esa jugada?

Muy bien Adrián, eso fue una patada de forma temeraria a un adversario, bien amonestado el futbolista.

Minuto 28: Alajuelense recibió su primera tarjeta amarilla a Juan Luis Pérez. ¿Qué le pareció?

Eso fue por saltar y golpear en forma temeraria a un adversario, bien amonestado el jugador de Alajuelense por Adrián Chinchilla.

Minuto 38: Los jugadores de Guanacasteca reclamaron una aparente mano de un manudo dentro del área rival, pero el árbitro no hizo caso. ¿Era para penal?

Nunca le pegó en la mano, le golpeó a un costado del estómago y bien el árbitro en la jugada, no había pena máxima.

Minuto 42: Posible penal para Alajuelense por una aparente falta de Jemark Hernández a Freddy Góndola. ¿Era para penal?

Bien el referee, porque cuidado si no era un tiro libre indirecto y tarjeta amarilla para Freddy Góndola por fingir una falta, en ningún momento el jugador de Guanacasteca lo tocó.

Minuto 64: Activan el protocolo antidiscriminación por gritos racistas de la afición de Guanacasteca contra Freddy Góndola de Alajuelense.

Bien por el cuarteto arbitral y junto el comisario Warner Acuña en aplicarlo, están haciendo las cosas bien, ya por los parlantes dieron el primer aviso, en caso que siguieran los actos se suspendía el juego.

Minuto 81: Le muestran tarjeta amarilla a Alexis Gamboa en Liga Deportiva Alajuelense. ¿Bien amonestado?

Muy bien Adrián Chinchilla por amonestarlo, tras golpear en la cara de forma violenta a un rival.

Minuto 85: Los jugadores de Guanacasteca piden un penal por una aparente falta de un futbolista dentro del área. ¿Qué le pareció esa jugada?

Bien el árbitro Chinchilla por no marcar la pena máxima, en ningún momento el jugador de Alajuelense lo tocó.

Minuto 86: Marvin Esquivel fue amonestado en Guanacasteca por reclamos.

Perfectamente bien amonestado por reclamar un penal que no fue.

Minuto 88: En Alajuelense reclamaron una falta dentro del área y el central no marcó el penal. ¿Esta de acuerdo con la decisión?

Se dio una posible falta de penal a favor de Liga Deportiva Alajuelense, en el cual hubo un contacto cuando perdió el balón, pero no es para sanción de penal.

Minuto 89: Daniel Chacón vio la tarjeta amarilla cerca del cierre en Alajuelense. ¿Cómo la vio?

Lo amonestó perfectamente, eso fue por golpear a un adversario de forma temeraria en el cuello.